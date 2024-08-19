https://ria.ru/20240819/vybory-1967049558.html

В Калининградской области начались досрочные выборы губернатора

В Калининградской области начались досрочные выборы губернатора - РИА Новости, 19.08.2024

В Калининградской области начались досрочные выборы губернатора

Досрочные выборы губернатора Калининградской области начинаются на кораблях в море, в голосовании примут участие моряки, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:02

2024-08-19T13:02

2024-08-19T13:02

политика

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Калининградской области начинаются на кораблях в море, в голосовании примут участие моряки, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. "На судах, которые находятся в море, начинается досрочное голосование. Фактически пока никто еще не голосовал, но период наступил", - сказали в пресс-службе. Региональный избирком 16 августа сообщал, что досрочное голосование моряков на кораблях на выборах губернатора Калининградской области пройдет с 19 августа по 5 сентября. Сформировано 45 избирательных участков, на которых, по предварительным данным, смогут проголосовать более 2,3 тысячи избирателей. Конкретные дата и время голосования устанавливаются судовой участковой избирательной комиссией по согласованию с капитаном судна и соответствующим территориальным избиркомом. Данные протоколов судовых участковых избирательных комиссий не подлежат огласке до окончания голосования 8 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240601/vybory-1949852739.html

калининградская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, калининградская область