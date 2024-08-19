https://ria.ru/20240819/vybory-1967049558.html
В Калининградской области начались досрочные выборы губернатора
В Калининградской области начались досрочные выборы губернатора - РИА Новости, 19.08.2024
В Калининградской области начались досрочные выборы губернатора
Досрочные выборы губернатора Калининградской области начинаются на кораблях в море, в голосовании примут участие моряки, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:02
2024-08-19T13:02
2024-08-19T13:02
политика
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Калининградской области начинаются на кораблях в море, в голосовании примут участие моряки, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. "На судах, которые находятся в море, начинается досрочное голосование. Фактически пока никто еще не голосовал, но период наступил", - сказали в пресс-службе. Региональный избирком 16 августа сообщал, что досрочное голосование моряков на кораблях на выборах губернатора Калининградской области пройдет с 19 августа по 5 сентября. Сформировано 45 избирательных участков, на которых, по предварительным данным, смогут проголосовать более 2,3 тысячи избирателей. Конкретные дата и время голосования устанавливаются судовой участковой избирательной комиссией по согласованию с капитаном судна и соответствующим территориальным избиркомом. Данные протоколов судовых участковых избирательных комиссий не подлежат огласке до окончания голосования 8 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240601/vybory-1949852739.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, калининградская область
Политика, Калининградская область
В Калининградской области начались досрочные выборы губернатора
Досрочные выборы губернатора Калининградской области начались на кораблях в море
КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Калининградской области начинаются на кораблях в море, в голосовании примут участие моряки, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
"На судах, которые находятся в море, начинается досрочное голосование. Фактически пока никто еще не голосовал, но период наступил", - сказали в пресс-службе.
Региональный избирком 16 августа сообщал, что досрочное голосование моряков на кораблях на выборах губернатора Калининградской области пройдет с 19 августа по 5 сентября.
Сформировано 45 избирательных участков, на которых, по предварительным данным, смогут проголосовать более 2,3 тысячи избирателей. Конкретные дата и время голосования устанавливаются судовой участковой избирательной комиссией по согласованию с капитаном судна и соответствующим территориальным избиркомом.
Данные протоколов судовых участковых избирательных комиссий не подлежат огласке до окончания голосования 8 сентября 2024 года.