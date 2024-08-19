https://ria.ru/20240819/vuzy-1966997459.html

В Курской и Белгородской областях установили спецусловия для абитуриентов

В Курской и Белгородской областях установили спецусловия для абитуриентов - РИА Новости, 19.08.2024

В Курской и Белгородской областях установили спецусловия для абитуриентов

В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в вузы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:32

2024-08-19T10:32

2024-08-19T10:35

образование - общество

россия

брянская область

дмитрий чернышенко

курская область

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в вузы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами Чернышенко отметил, что особое внимание уделяется приемной кампании в вузах Курской и Белгородской областях."Для выпускников школ этих регионов установлены специальные условиях поступления в высшие учебные заведения. Михаил Владимирович, также добавлю, что по вашему поручению вузы Курской и Белгородской области готовы в приоритетном порядке заселять студентов из пострадавших районов в общежития", - сказал он.Вице-премьер также добавил, что для абитуриентов, студентов и преподавателей работает круглосуточная горячая линия Минобрнауки по всем вопросам.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, предварительные результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние.С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, были зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа.

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, россия, брянская область, дмитрий чернышенко, курская область, навигатор абитуриента