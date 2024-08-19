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В Курской и Белгородской областях установили спецусловия для абитуриентов - РИА Новости, 19.08.2024
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10:32 19.08.2024 (обновлено: 10:35 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vuzy-1966997459.html
В Курской и Белгородской областях установили спецусловия для абитуриентов
В Курской и Белгородской областях установили спецусловия для абитуриентов - РИА Новости, 19.08.2024
В Курской и Белгородской областях установили спецусловия для абитуриентов
В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в вузы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:32
2024-08-19T10:35
образование - общество
россия
брянская область
дмитрий чернышенко
курская область
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в вузы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами Чернышенко отметил, что особое внимание уделяется приемной кампании в вузах Курской и Белгородской областях."Для выпускников школ этих регионов установлены специальные условиях поступления в высшие учебные заведения. Михаил Владимирович, также добавлю, что по вашему поручению вузы Курской и Белгородской области готовы в приоритетном порядке заселять студентов из пострадавших районов в общежития", - сказал он.Вице-премьер также добавил, что для абитуриентов, студентов и преподавателей работает круглосуточная горячая линия Минобрнауки по всем вопросам.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, предварительные результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние.С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, были зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа.
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образование - общество, россия, брянская область, дмитрий чернышенко, курская область, навигатор абитуриента
Образование - Общество, Россия, Брянская область, Дмитрий Чернышенко, Курская область, Навигатор абитуриента
В Курской и Белгородской областях установили спецусловия для абитуриентов

Чернышенко: в Курской и Белгородской областях ввели спецусловия для абитуриентов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАбитуриенты
Абитуриенты - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в вузы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами Чернышенко отметил, что особое внимание уделяется приемной кампании в вузах Курской и Белгородской областях.
«
"Для выпускников школ этих регионов установлены специальные условиях поступления в высшие учебные заведения. Михаил Владимирович, также добавлю, что по вашему поручению вузы Курской и Белгородской области готовы в приоритетном порядке заселять студентов из пострадавших районов в общежития", - сказал он.
Вице-премьер также добавил, что для абитуриентов, студентов и преподавателей работает круглосуточная горячая линия Минобрнауки по всем вопросам.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, предварительные результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние.
С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, были зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
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Образование - ОбществоРоссияБрянская областьДмитрий ЧернышенкоКурская областьНавигатор абитуриента
 
 
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