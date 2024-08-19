https://ria.ru/20240819/vuzy-1966997226.html
Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузах
Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузах - РИА Новости, 19.08.2024
Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузах
Более миллиона абитуриентов в ходе приемной кампании подали свыше 2 миллионов 800 тысяч заявлений в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:30
2024-08-19T10:30
2024-08-19T10:33
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более миллиона абитуриентов в ходе приемной кампании подали свыше 2 миллионов 800 тысяч заявлений в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Отмечу, что в ходе текущей приемной кампании более 1 миллиона абитуриентов подали свыше 2 миллионов 800 тысяч заявлений. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко в ходе совещания с вице-премьерами. Вице-премьер отметил, что в этом году впервые по поручению президента выпускники школ смогли пересдать один выпускной экзамен, чтобы улучшить свои результаты. "Такой возможностью воспользовались 105 тысяч ребят, 73% из них в итоге повысили свой проходной балл и поступили в желаемый вуз", - добавил Чернышенко. Всего, по его словам, в новом учебном году в вузах России предусмотрено более 620 тысяч бюджетных мест, в том числе около 30 тысяч в новых регионах.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Навигатор абитуриента
Чернышенко рассказал о приемной кампании в вузах
Чернышенко: абитуриенты подали более 2 млн 800 тысяч заявлений в российские вузы
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более миллиона абитуриентов в ходе приемной кампании подали свыше 2 миллионов 800 тысяч заявлений в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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"Отмечу, что в ходе текущей приемной кампании более 1 миллиона абитуриентов подали свыше 2 миллионов 800 тысяч заявлений. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко в ходе совещания с вице-премьерами.
Вице-премьер отметил, что в этом году впервые по поручению президента выпускники школ смогли пересдать один выпускной экзамен, чтобы улучшить свои результаты.
"Такой возможностью воспользовались 105 тысяч ребят, 73% из них в итоге повысили свой проходной балл и поступили в желаемый вуз", - добавил Чернышенко.
Всего, по его словам, в новом учебном году в вузах России предусмотрено более 620 тысяч бюджетных мест, в том числе около 30 тысяч в новых регионах.