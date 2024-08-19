https://ria.ru/20240819/vuzy-1966997001.html

Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места

Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места - РИА Новости, 19.08.2024

Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места

Образовательные учреждения России дополнительно подготовили 5800 бюджетных мест, прием завершится до 29 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:28

2024-08-19T10:28

2024-08-19T10:36

общество

россия

республика татарстан (татарстан)

свердловская область

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Образовательные учреждения России дополнительно подготовили 5800 бюджетных мест, прием завершится до 29 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На сегодняшний день образовательные организации объявили дополнительный прием на 5800 бюджетных мест. Он завершится до 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ. Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, предварительные результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние. С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, были зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа. В этом году, по данным Минобрнауки РФ, выделено более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены в регионы России. Наибольшее количество выделено вузам Республики Татарстан (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места). Университетам новых регионов РФ установлены 29 304 места. Больше всего бюджетных квот выделили на такие направления, как образование и педагогические науки (4849), информатика и вычислительная техника (1437), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1293).

https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html

россия

республика татарстан (татарстан)

свердловская область

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общество, россия, республика татарстан (татарстан), свердловская область, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, навигатор абитуриента