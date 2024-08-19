https://ria.ru/20240819/vuzy-1966997001.html
Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места
Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места - РИА Новости, 19.08.2024
Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места
Образовательные учреждения России дополнительно подготовили 5800 бюджетных мест, прием завершится до 29 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:28
2024-08-19T10:28
2024-08-19T10:36
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Образовательные учреждения России дополнительно подготовили 5800 бюджетных мест, прием завершится до 29 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На сегодняшний день образовательные организации объявили дополнительный прием на 5800 бюджетных мест. Он завершится до 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ. Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, предварительные результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние. С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, были зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа. В этом году, по данным Минобрнауки РФ, выделено более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены в регионы России. Наибольшее количество выделено вузам Республики Татарстан (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места). Университетам новых регионов РФ установлены 29 304 места. Больше всего бюджетных квот выделили на такие направления, как образование и педагогические науки (4849), информатика и вычислительная техника (1437), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1293).
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общество, россия, республика татарстан (татарстан), свердловская область, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Свердловская область, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Навигатор абитуриента
Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места
Чернышенко: образовательные учреждения подготовили еще 5800 бюджетных мест
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Образовательные учреждения России дополнительно подготовили 5800 бюджетных мест, прием завершится до 29 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"На сегодняшний день образовательные организации объявили дополнительный прием на 5800 бюджетных мест. Он завершится до 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, предварительные результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние.
С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, были зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа.
В этом году, по данным Минобрнауки РФ, выделено более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены в регионы России. Наибольшее количество выделено вузам Республики Татарстан (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места). Университетам новых регионов РФ установлены 29 304 места.
Больше всего бюджетных квот выделили на такие направления, как образование и педагогические науки (4849), информатика и вычислительная техника (1437), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1293).