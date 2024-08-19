Рейтинг@Mail.ru
Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 19.08.2024 (обновлено: 10:36 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vuzy-1966997001.html
Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места
Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места - РИА Новости, 19.08.2024
Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места
Образовательные учреждения России дополнительно подготовили 5800 бюджетных мест, прием завершится до 29 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:28
2024-08-19T10:36
общество
россия
республика татарстан (татарстан)
свердловская область
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845444491_127:543:2803:2048_1920x0_80_0_0_573ad4a6bc738eb5eeb9651abba2d066.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Образовательные учреждения России дополнительно подготовили 5800 бюджетных мест, прием завершится до 29 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На сегодняшний день образовательные организации объявили дополнительный прием на 5800 бюджетных мест. Он завершится до 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ. Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, предварительные результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние. С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, были зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа. В этом году, по данным Минобрнауки РФ, выделено более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены в регионы России. Наибольшее количество выделено вузам Республики Татарстан (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места). Университетам новых регионов РФ установлены 29 304 места. Больше всего бюджетных квот выделили на такие направления, как образование и педагогические науки (4849), информатика и вычислительная техника (1437), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1293).
https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html
россия
республика татарстан (татарстан)
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845444491_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_0aa12f1bb43439f1afdc249cb9cf56b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика татарстан (татарстан), свердловская область, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Свердловская область, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Навигатор абитуриента
Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места

Чернышенко: образовательные учреждения подготовили еще 5800 бюджетных мест

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом экзамена
Перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Перед началом экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Образовательные учреждения России дополнительно подготовили 5800 бюджетных мест, прием завершится до 29 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"На сегодняшний день образовательные организации объявили дополнительный прием на 5800 бюджетных мест. Он завершится до 29 августа", - сказал Чернышенко в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ.
Работа приемной комиссии - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Чернышенко анонсировал внедрение новой системы высшего образования в вузах
12 мая, 13:48
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, предварительные результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние.
С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, были зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа.
В этом году, по данным Минобрнауки РФ, выделено более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены в регионы России. Наибольшее количество выделено вузам Республики Татарстан (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места). Университетам новых регионов РФ установлены 29 304 места.
Больше всего бюджетных квот выделили на такие направления, как образование и педагогические науки (4849), информатика и вычислительная техника (1437), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1293).
 
ОбществоРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Свердловская областьДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала