https://ria.ru/20240819/vsu-1967127602.html

"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области

"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области

В курском приграничье ВСУ растянули боевые порядки и начали испытывать большие проблемы с логистикой, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:39

2024-08-19T16:39

2024-08-19T16:39

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В курском приграничье ВСУ растянули боевые порядки и начали испытывать большие проблемы с логистикой, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka Online"."Представьте логистику — на 10-15 километров оторвались от основных частей. В качестве примера, чтобы вы понимали, — да, дизелем можно заправиться на АЗС, — пришли, заправились, это можно. Ну еду можно там взять, а боекомплект где ты возьмешь?" — задается вопросом офицер.Как отметил полковник, в связи с таким положением украинские войска испытывают трудности не только с необходимостью подвозить боеприпасы, но и увозить убитых и раненых."Оказывается, раненые есть и убитые есть — не за собой же их возить в такую жару в машинах, убитых в мешках. Вы представляете, что это такое? Надо же их эвакуировать", — заявил Стариков.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

https://ria.ru/20240819/nato-1967102165.html

https://ria.ru/20240819/ssha-1967093443.html

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