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"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/vsu-1967127602.html
"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области
"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области
В курском приграничье ВСУ растянули боевые порядки и начали испытывать большие проблемы с логистикой, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:39
2024-08-19T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В курском приграничье ВСУ растянули боевые порядки и начали испытывать большие проблемы с логистикой, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka Online"."Представьте логистику — на 10-15 километров оторвались от основных частей. В качестве примера, чтобы вы понимали, — да, дизелем можно заправиться на АЗС, — пришли, заправились, это можно. Ну еду можно там взять, а боекомплект где ты возьмешь?" — задается вопросом офицер.Как отметил полковник, в связи с таким положением украинские войска испытывают трудности не только с необходимостью подвозить боеприпасы, но и увозить убитых и раненых."Оказывается, раненые есть и убитые есть — не за собой же их возить в такую жару в машинах, убитых в мешках. Вы представляете, что это такое? Надо же их эвакуировать", — заявил Стариков.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
https://ria.ru/20240819/nato-1967102165.html
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безопасность, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Служба безопасности Украины
"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области

Стариков: у ВСУ начались проблемы с логистикой в Курской области

© РИА НовостиСдача в плен подразделения военных из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Курской области
Сдача в плен подразделения военных из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости
Сдача в плен подразделения военных из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В курском приграничье ВСУ растянули боевые порядки и начали испытывать большие проблемы с логистикой, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka Online".
"Представьте логистику — на 10-15 километров оторвались от основных частей. В качестве примера, чтобы вы понимали, — да, дизелем можно заправиться на АЗС, — пришли, заправились, это можно. Ну еду можно там взять, а боекомплект где ты возьмешь?" — задается вопросом офицер.
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Как отметил полковник, в связи с таким положением украинские войска испытывают трудности не только с необходимостью подвозить боеприпасы, но и увозить убитых и раненых.
«
"Оказывается, раненые есть и убитые есть — не за собой же их возить в такую жару в машинах, убитых в мешках. Вы представляете, что это такое? Надо же их эвакуировать", — заявил Стариков.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевСлужба безопасности Украины
 
 
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