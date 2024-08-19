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"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области
"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области
В курском приграничье ВСУ растянули боевые порядки и начали испытывать большие проблемы с логистикой, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:39
2024-08-19T16:39
2024-08-19T16:39
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В курском приграничье ВСУ растянули боевые порядки и начали испытывать большие проблемы с логистикой, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka Online"."Представьте логистику — на 10-15 километров оторвались от основных частей. В качестве примера, чтобы вы понимали, — да, дизелем можно заправиться на АЗС, — пришли, заправились, это можно. Ну еду можно там взять, а боекомплект где ты возьмешь?" — задается вопросом офицер.Как отметил полковник, в связи с таким положением украинские войска испытывают трудности не только с необходимостью подвозить боеприпасы, но и увозить убитых и раненых."Оказывается, раненые есть и убитые есть — не за собой же их возить в такую жару в машинах, убитых в мешках. Вы представляете, что это такое? Надо же их эвакуировать", — заявил Стариков.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
https://ria.ru/20240819/nato-1967102165.html
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"Нужна эвакуация": в Киеве раскрыли главную проблему ВСУ в Курской области
Стариков: у ВСУ начались проблемы с логистикой в Курской области