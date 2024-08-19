ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ выпустили десять натовских снарядов по Петровскому району Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска с утра понедельника несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:20 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 07:30 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что в 13.05 и 13.30 по этому району было выпущено еще по два снаряда указанного калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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