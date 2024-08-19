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ВСУ за сутки выпустили более 150 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 19.08.2024
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09:30 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/vsu-1966982992.html
ВСУ за сутки выпустили более 150 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 150 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 19.08.2024
ВСУ за сутки выпустили более 150 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 150 снарядами, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:30
2024-08-19T09:30
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 150 снарядами, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 18 августа украинские войска обстреляли 40 населенных пунктов в 8 районах региона. Было выпущено 156 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 49 беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, двух производственных предприятиях, объекте связи, также повреждены четыре автомобиля. "В Борисовском районе хутора Казачье-Рудченское и Лозовая Рудка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 5 боеприпасов, и атакованы одним беспилотником. Без последствий. В Валуйском городском округе по сёлам Логачевка и Новопетровка выпущено 4 беспилотника… В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 5 боеприпасов", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено 24 боеприпаса и произведены атаки с помощью 28 беспилотников. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и пяти населенным пунктам выпущено 52 снаряда и 3 дрона. В Краснояружском районе по четырем селам было выпущено 40 снарядов и 5 БПЛА. В результате атаки беспилотника ранен один мирный житель. Как подчеркнул губернатор, над Прохоровским районом система ПВО сбила 2 БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Середа и хутору Марьино выпущено 30 боеприпасов в ходе 5 обстрелов, а также 6 беспилотников. Повреждены 3 квартиры в МКД, 6 частных домов и 2 автомобиля. Ранены 3 мирных жителя", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240811/obstrel-1965494098.html
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белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили более 150 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 150 снарядами

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на Белгород - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия атаки на Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 150 снарядами, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 18 августа украинские войска обстреляли 40 населенных пунктов в 8 районах региона. Было выпущено 156 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 49 беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, двух производственных предприятиях, объекте связи, также повреждены четыре автомобиля.
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"В Борисовском районе хутора Казачье-Рудченское и Лозовая Рудка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 5 боеприпасов, и атакованы одним беспилотником. Без последствий. В Валуйском городском округе по сёлам Логачевка и Новопетровка выпущено 4 беспилотника… В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 5 боеприпасов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено 24 боеприпаса и произведены атаки с помощью 28 беспилотников. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и пяти населенным пунктам выпущено 52 снаряда и 3 дрона. В Краснояружском районе по четырем селам было выпущено 40 снарядов и 5 БПЛА. В результате атаки беспилотника ранен один мирный житель. Как подчеркнул губернатор, над Прохоровским районом система ПВО сбила 2 БПЛА самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Середа и хутору Марьино выпущено 30 боеприпасов в ходе 5 обстрелов, а также 6 беспилотников. Повреждены 3 квартиры в МКД, 6 частных домов и 2 автомобиля. Ранены 3 мирных жителя", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия атаки дронов ВСУ в Шебекино Белгородской области. 18 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека
Вчера, 19:05
 
Белгородская областьБелгородский районГрайворонВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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