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"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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09:26 19.08.2024 (обновлено: 09:28 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vsu-1966982424.html
"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области
"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области
Наступление ВСУ в Курской области замедлилось, украинская армия несет потери, пишет The Economist. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:26
2024-08-19T09:28
в мире
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Наступление ВСУ в Курской области замедлилось, украинская армия несет потери, пишет The Economist."Украинские солдаты, находящиеся на территории России, говорят, что уже начинают замечать другой уровень сопротивления. Потери растут", — констатирует издание.Отмечается, что первое время ВСУ сопровождал успех, однако эффект неожиданности прошел, и украинцам становится тяжелее сражаться, указывается в статье.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240818/bouz-1966897786.html
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в мире, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области

The Economist: ВСУ несут потери под Курском

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Наступление ВСУ в Курской области замедлилось, украинская армия несет потери, пишет The Economist.
"Украинские солдаты, находящиеся на территории России, говорят, что уже начинают замечать другой уровень сопротивления. Потери растут", — констатирует издание.
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Отмечается, что первое время ВСУ сопровождал успех, однако эффект неожиданности прошел, и украинцам становится тяжелее сражаться, указывается в статье.
ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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В миреРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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