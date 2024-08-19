https://ria.ru/20240819/vsu-1966982424.html

"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области

"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области замедлилось, украинская армия несет потери, пишет The Economist. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:26

2024-08-19T09:26

2024-08-19T09:28

в мире

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Наступление ВСУ в Курской области замедлилось, украинская армия несет потери, пишет The Economist."Украинские солдаты, находящиеся на территории России, говорят, что уже начинают замечать другой уровень сопротивления. Потери растут", — констатирует издание.Отмечается, что первое время ВСУ сопровождал успех, однако эффект неожиданности прошел, и украинцам становится тяжелее сражаться, указывается в статье.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240818/bouz-1966897786.html

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в мире, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины