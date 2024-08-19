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Мишустин и премьер Госсовета КНР проведут встречу в Москве
Мишустин и премьер Госсовета КНР проведут встречу в Москве - РИА Новости, 19.08.2024
Мишустин и премьер Госсовета КНР проведут встречу в Москве
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян на встрече в Москве обсудят отношения РФ и КНР с... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:03
2024-08-19T10:03
2024-08-19T10:04
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
экономика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян на встрече в Москве обсудят отношения РФ и КНР с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Стороны планируют обсудить актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов", - говорится в справочных материалах к 29-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и других областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, экономика
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, Экономика
Мишустин и премьер Госсовета КНР проведут встречу в Москве
Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудят в Москве отношения двух стран
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян на встрече в Москве обсудят отношения РФ и КНР с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Стороны планируют обсудить актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов", - говорится в справочных материалах к 29-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и других областях.