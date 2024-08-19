https://ria.ru/20240819/vstrecha-1966989151.html

Мишустин и премьер Госсовета КНР проведут встречу в Москве

Мишустин и премьер Госсовета КНР проведут встречу в Москве - РИА Новости, 19.08.2024

Мишустин и премьер Госсовета КНР проведут встречу в Москве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян на встрече в Москве обсудят отношения РФ и КНР с... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:03

2024-08-19T10:03

2024-08-19T10:04

россия

китай

москва

михаил мишустин

ли цян

экономика

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян на встрече в Москве обсудят отношения РФ и КНР с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Стороны планируют обсудить актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов", - говорится в справочных материалах к 29-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и других областях.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956991043.html

россия

китай

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, экономика