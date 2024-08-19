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Группировка "Днепр" уничтожила до 75 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 солдат ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 75 военных, 155 мм гаубица РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:19
2024-08-19T13:19
2024-08-19T13:19
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 75 военных, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30, склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75-ти военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 75 военных и склад боеприпасов