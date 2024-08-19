https://ria.ru/20240819/vlasti-1967057948.html

Власти Амстердама запретили госслужащим использовать Telegram

Власти Амстердама запретили госслужащим использовать Telegram - РИА Новости, 19.08.2024

Власти Амстердама запретили госслужащим использовать Telegram

Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах в связи с риском шпионажа, сообщил член городского совета Александр... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:31

2024-08-19T13:31

2024-08-19T13:31

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ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах в связи с риском шпионажа, сообщил член городского совета Александр Шольтес, который занимается вопросами, связанными с политикой города в области информационных технологий. Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама запретил своим госслужащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах из-за "преступной деятельности в приложении и риска шпионажа". Запрет был введён в конце апреля, однако публично об этом не сообщалось. По его словам, Telegram якобы является "убежищем для хакеров, киберпреступников и торговцев наркотиками". Власти Амстердама также обеспокоены возможным шпионажем через приложение. При этом радиостанция напомнила, что, хоть Telegram и был создан в России, его головной офис теперь находится в Дубае, а официально компания базируется на Виргинских островах. Как отмечается, другие муниципалитеты в Нидерландах не запрещали использование Telegram. В июне сообщалось, что муниципалитет Амстердама прекратит использование камер, произведенных в Китае, "из-за опасений относительно прав человека и шпионажа".

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943608570.html

https://ria.ru/20231103/telegram-1907152210.html

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