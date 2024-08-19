https://ria.ru/20240819/vlasti-1967057948.html
Власти Амстердама запретили госслужащим использовать Telegram
Власти Амстердама запретили госслужащим использовать Telegram - РИА Новости, 19.08.2024
Власти Амстердама запретили госслужащим использовать Telegram
Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах в связи с риском шпионажа, сообщил член городского совета Александр... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:31
2024-08-19T13:31
2024-08-19T13:31
в мире
технологии
амстердам
россия
дубай
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732913201_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_866a66b46410e79f5a072798657ad981.jpg
ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах в связи с риском шпионажа, сообщил член городского совета Александр Шольтес, который занимается вопросами, связанными с политикой города в области информационных технологий. Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама запретил своим госслужащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах из-за "преступной деятельности в приложении и риска шпионажа". Запрет был введён в конце апреля, однако публично об этом не сообщалось. По его словам, Telegram якобы является "убежищем для хакеров, киберпреступников и торговцев наркотиками". Власти Амстердама также обеспокоены возможным шпионажем через приложение. При этом радиостанция напомнила, что, хоть Telegram и был создан в России, его головной офис теперь находится в Дубае, а официально компания базируется на Виргинских островах. Как отмечается, другие муниципалитеты в Нидерландах не запрещали использование Telegram. В июне сообщалось, что муниципалитет Амстердама прекратит использование камер, произведенных в Китае, "из-за опасений относительно прав человека и шпионажа".
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943608570.html
https://ria.ru/20231103/telegram-1907152210.html
амстердам
россия
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732913201_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_10917b7d834984edbce9eea890a26dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, амстердам, россия, дубай, telegram
В мире, Технологии, Амстердам, Россия, Дубай, Telegram
Власти Амстердама запретили госслужащим использовать Telegram
Госслужащим в Амстердаме запретили использовать Telegram из-за "риска шпионажа"
ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Муниципалитет Амстердама запретил госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах в связи с риском шпионажа, сообщил член городского совета Александр Шольтес, который занимается вопросами, связанными с политикой города в области информационных технологий.
Шольтес подтвердил радиостанции BNR, что муниципалитет Амстердама запретил своим госслужащим использовать мессенджер Telegram на рабочих телефонах из-за "преступной деятельности в приложении и риска шпионажа". Запрет был введён в конце апреля, однако публично об этом не сообщалось.
По его словам, Telegram якобы является "убежищем для хакеров, киберпреступников и торговцев наркотиками".
Власти Амстердама также обеспокоены возможным шпионажем через приложение. При этом радиостанция напомнила, что, хоть Telegram и был создан в России, его головной офис теперь находится в Дубае, а официально компания базируется на Виргинских островах.
Как отмечается, другие муниципалитеты в Нидерландах не запрещали использование Telegram.
В июне сообщалось, что муниципалитет Амстердама прекратит использование камер, произведенных в Китае, "из-за опасений относительно прав человека и шпионажа".