Путин проведет встречу с главой Госсовета Китая
Путин примет главу Госсовета КНР Ли Цяна во время визита 20-22 августа в Москву
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Путин на этой неделе встретится с главой Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщили в аппарате российского правительства.
"Ли Цян <...> будет принят президентом Российской Федерации В. В. Путиным", — сказали в кабмине.
Глава Госсовета Китая посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа. Помимо встречи с главой государства, также состоятся переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
В правительстве подчеркнули, что между Москвой и Пекином углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере, увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в Китай. Так, Россия — крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ. Наращиваются поставки природного газа по "Силе Сибири", ведется проектирование газопровода "дальневосточного" маршрута, прорабатываются условия экспорта газа через Монголию.
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3 июля, 01:18