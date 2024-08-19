https://ria.ru/20240819/vizit-1966990524.html

Путин проведет встречу с главой Госсовета Китая

Путин проведет встречу с главой Госсовета Китая - РИА Новости, 19.08.2024

Путин проведет встречу с главой Госсовета Китая

Владимир Путин на этой неделе встретится с главой Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщили в аппарате российского правительства. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:07

2024-08-19T10:07

2024-08-19T10:42

россия

китай

москва

ли цян

владимир путин

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Путин на этой неделе встретится с главой Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщили в аппарате российского правительства. "Ли Цян <...> будет принят президентом Российской Федерации В. В. Путиным", — сказали в кабмине.Глава Госсовета Китая посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа. Помимо встречи с главой государства, также состоятся переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.В правительстве подчеркнули, что между Москвой и Пекином углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере, увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в Китай. Так, Россия — крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ. Наращиваются поставки природного газа по "Силе Сибири", ведется проектирование газопровода "дальневосточного" маршрута, прорабатываются условия экспорта газа через Монголию.

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россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, москва, ли цян, владимир путин, михаил мишустин, политика