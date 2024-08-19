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Путин проведет встречу с главой Госсовета Китая - РИА Новости, 19.08.2024
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10:07 19.08.2024 (обновлено: 10:42 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vizit-1966990524.html
Путин проведет встречу с главой Госсовета Китая
Путин проведет встречу с главой Госсовета Китая - РИА Новости, 19.08.2024
Путин проведет встречу с главой Госсовета Китая
Владимир Путин на этой неделе встретится с главой Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщили в аппарате российского правительства. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:07
2024-08-19T10:42
россия
китай
москва
ли цян
владимир путин
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Путин на этой неделе встретится с главой Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщили в аппарате российского правительства. "Ли Цян &lt;...&gt; будет принят президентом Российской Федерации В. В. Путиным", — сказали в кабмине.Глава Госсовета Китая посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа. Помимо встречи с главой государства, также состоятся переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.В правительстве подчеркнули, что между Москвой и Пекином углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере, увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в Китай. Так, Россия — крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ. Наращиваются поставки природного газа по "Силе Сибири", ведется проектирование газопровода "дальневосточного" маршрута, прорабатываются условия экспорта газа через Монголию.
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россия, китай, москва, ли цян, владимир путин, михаил мишустин, политика
Россия, Китай, Москва, Ли Цян, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика
Путин проведет встречу с главой Госсовета Китая

Путин примет главу Госсовета КНР Ли Цяна во время визита 20-22 августа в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Путин на этой неделе встретится с главой Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщили в аппарате российского правительства.
"Ли Цян <...> будет принят президентом Российской Федерации В. В. Путиным", — сказали в кабмине.
Глава Госсовета Китая посетит Россию с официальным визитом 20-22 августа. Помимо встречи с главой государства, также состоятся переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
В правительстве подчеркнули, что между Москвой и Пекином углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере, увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в Китай. Так, Россия — крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ. Наращиваются поставки природного газа по "Силе Сибири", ведется проектирование газопровода "дальневосточного" маршрута, прорабатываются условия экспорта газа через Монголию.
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