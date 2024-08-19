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Белгородские власти ограничат въезд в пять сел и поселков - РИА Новости, 19.08.2024
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Белгородские власти ограничат въезд в пять сел и поселков
Белгородские власти ограничат въезд в пять сел и поселков - РИА Новости, 19.08.2024
Белгородские власти ограничат въезд в пять сел и поселков
Въезд еще в пять населенных пунктов Белгородской области будет ограничен, что даст местным жителям право на компенсацию за утраченное жилье без дополнительных... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:31
2024-08-19T18:31
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
татьяна москалькова
вячеслав гладков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Въезд еще в пять населенных пунктов Белгородской области будет ограничен, что даст местным жителям право на компенсацию за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на решение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. "К нам обратились жители Белгородской области о включении их сёл в перечень населенных пунктов с ограниченным въездом. Такое решение предоставит гражданам право на компенсацию за утраченное жильё без дополнительных экспертиз и административных процедур. Со своей стороны, просили губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова поддержать просьбу граждан, и она удовлетворена: с сегодняшнего дня в пяти населённых пунктах области закрывается въезд", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Федеральный омбудсмен уточнила, что въезд будет ограничен в сёлах Новостроевка-Вторая и в посёлках Совхозный, Доброполье и Казачок Гайворонского округа, а также в селе Новопетровка Валуйского округа. "Кроме того, в Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка, каждый прописанный в селе житель получит выплату. Власти региона помогают с отселением жителей и вывозом имущества", - отметила Москалькова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/stroitelstvo-1967058271.html
https://ria.ru/20240811/moskalkova-1965544947.html
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россия, белгородская область, курская область, татьяна москалькова, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Татьяна Москалькова, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Белгородские власти ограничат въезд в пять сел и поселков

Москалькова: белгородские власти ограничат въезд в еще пять сел и поселков

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки FPV-дроном частного дома в селе Новопетровка
Последствия атаки FPV-дроном частного дома в селе Новопетровка - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки FPV-дроном частного дома в селе Новопетровка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Въезд еще в пять населенных пунктов Белгородской области будет ограничен, что даст местным жителям право на компенсацию за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на решение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"К нам обратились жители Белгородской области о включении их сёл в перечень населенных пунктов с ограниченным въездом. Такое решение предоставит гражданам право на компенсацию за утраченное жильё без дополнительных экспертиз и административных процедур. Со своей стороны, просили губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова поддержать просьбу граждан, и она удовлетворена: с сегодняшнего дня в пяти населённых пунктах области закрывается въезд", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
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Федеральный омбудсмен уточнила, что въезд будет ограничен в сёлах Новостроевка-Вторая и в посёлках Совхозный, Доброполье и Казачок Гайворонского округа, а также в селе Новопетровка Валуйского округа.
"Кроме того, в Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка, каждый прописанный в селе житель получит выплату. Власти региона помогают с отселением жителей и вывозом имущества", - отметила Москалькова.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьКурская областьТатьяна МоскальковаВячеслав ГладковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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