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Госдеп одобрил продажу 36 вертолетов Apache Южной Корее

Госдеп одобрил продажу 36 вертолетов Apache Южной Корее - РИА Новости, 19.08.2024

Госдеп одобрил продажу 36 вертолетов Apache Южной Корее

Госдеп одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на сумму 3,5 млрд долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T22:24

2024-08-19T22:24

2024-08-19T22:24

в мире

южная корея

сеул

государственный департамент сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Госдеп одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на сумму 3,5 млрд долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. "Госдеп одобрил возможную продажу Южной Корее вертолетов Apache и сопутствующего оборудования на сумму 3,5 млрд долларов", — сообщает ведомство. Как говорится в сообщении, Сеул запросил до 36 вертолетов, а также дополнительные двигатели и сопутствующее оборудование.

https://ria.ru/20231205/koreya-1913807550.html

южная корея

сеул

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в мире, южная корея, сеул, государственный департамент сша, министерство обороны сша