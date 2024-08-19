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Госдеп одобрил продажу 36 вертолетов Apache Южной Корее
Госдеп одобрил продажу 36 вертолетов Apache Южной Корее - РИА Новости, 19.08.2024
Госдеп одобрил продажу 36 вертолетов Apache Южной Корее
Госдеп одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на сумму 3,5 млрд долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:24
2024-08-19T22:24
2024-08-19T22:24
в мире
южная корея
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Госдеп одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на сумму 3,5 млрд долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. "Госдеп одобрил возможную продажу Южной Корее вертолетов Apache и сопутствующего оборудования на сумму 3,5 млрд долларов", — сообщает ведомство. Как говорится в сообщении, Сеул запросил до 36 вертолетов, а также дополнительные двигатели и сопутствующее оборудование.
https://ria.ru/20231205/koreya-1913807550.html
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в мире, южная корея, сеул, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Южная Корея, Сеул, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу 36 вертолетов Apache Южной Корее
Пентагон: Госдеп одобрил продажу 36 вертолетов Apache Южной Корее