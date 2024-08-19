https://ria.ru/20240819/vef-1966995574.html

На ВЭФ-2024 проведут около сотни деловых мероприятий

На ВЭФ-2024 проведут около сотни деловых мероприятий - РИА Новости, 19.08.2024

На ВЭФ-2024 проведут около сотни деловых мероприятий

Около 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ–2024), она опубликована на официальном сайте форума,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:23

2024-08-19T10:23

2024-08-19T10:29

экономика

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Около 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ–2024), она опубликована на официальном сайте форума, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. По словам Кобякова, происходящие в мире глобальные изменения требуют новых подходов к экономическому развитию и кооперации между государствами, чем обусловлена главная тема форума – "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". "Если в прошлом году мы подводили итоги десятилетнего развития макрорегиона, то сейчас участникам предстоит обсудить образ будущего Дальнего Востока, обозначить новые направления его развития. Программа ВЭФ-2024 включает порядка 100 деловых мероприятий по самому широкому спектру тем, сформулированных с учетом развития технологий и изменения структуры глобальной экономики", – приводит "Росконгресс" слова Кобякова. Выбранная повестка, по мнению советника президента РФ, позволит совместно с партнерами выработать конкретные решения, которые положительно повлияют на позиции российского Дальнего Востока как одного из ключевых центров Азиатско-Тихоокеанского региона, что будет способствовать повышению уровня жизни в ДФО. "ВЭФ стал одним из инструментов развития дальневосточного макрорегиона. Политики, представители деловых кругов России, десятков других стран уже хорошо знают, что самые важные стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждаются именно на ВЭФ", – приводятся в сообщении слова вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Он добавил, что форум становится площадкой для упрочения связей с дружественными странами. Его организаторы открыты для инвесторов и готовы с ними сотрудничать. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Уточняется, что события блока "Новые контуры международного сотрудничества" будут посвящены дальнейшему развитию интеграционных объединений БРИКС, ШОС и ЕАЭС, вопросам энергетического перехода, промышленного майнинга и модернизации инфраструктуры. В ходе тематического направления "Технологии независимости" состоится обсуждение перспектив укрепления цифровой безопасности, индустрии новых материалов, аддитивных технологий и промышленной робототехники. Кроме того, участники сессий затронут вопросы финансирования современной энергетики и судостроительной отрасли России. В рамках мероприятий блока "Финансовая система ценностей", отмечается в сообщении, рассмотрят процесс перехода России к углеродной нейтральности, совершенствование механизмов управления результатами интеллектуальной деятельности, а также особенности международного коммерческого арбитража в странах АТР. Участники сессий "Россия дальневосточная" оценят положение дел в туризме, малом бизнесе, сельском хозяйстве и рыбной отрасли региона, обсудят совершенствование программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", функционирование специального административного района на острове Русский Приморского края, рассмотрят механизм комплексного развития территорий и формирование комфортной городской среды. По информации "Росконгресса", среди ключевых тем направления "Люди, образование и патриотизм" – привлечение талантливой молодежи и создание условий для их развития в регионах, формирование кадрового потенциала, в том числе с помощью программы "Муравьев-Амурский 2030", повышение доступности медицинской помощи на Дальнем Востоке, создание условий для роста рождаемости, сохранение традиций и уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также креативные индустрии. Вопросы развития Северного морского пути, дальневосточной авиации, транспортных коридоров и новых морских направлений станут главными темами для обсуждения в рамках блока "Транспорт и логистика: новые маршруты". Участники дискуссий тематического направления "Мастер-планы: от архитектуры к экономике" рассмотрят современные механизмы и практики комплексного развития территорий. В программу ВЭФ также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

https://ria.ru/20240729/vef-1962615383.html

https://ria.ru/20240809/kitaj-1965171727.html

россия

дальний восток

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экономика, россия, дальний восток, атр, антон кобяков, брикс, шос, евразийский экономический союз, вэф — 2024 (восточный экономический форум)