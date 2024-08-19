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Под Варшавой пассажирский поезд столкнулся с автобусом
Под Варшавой пассажирский поезд столкнулся с автобусом - РИА Новости, 19.08.2024
Под Варшавой пассажирский поезд столкнулся с автобусом
Пассажирский поезд столкнулся с автобусом под Варшавой, есть раненые, сообщает издание Goniec. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:20
2024-08-19T09:20
2024-08-19T11:09
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ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с автобусом под Варшавой, есть раненые, сообщает издание Goniec. "В понедельник утром, 19 августа, на улице Марии Домбровской в Коморове (под Варшавой – ред.) произошла авария на неохраняемом железнодорожном переезде. Столкнулись пригородный автобус и поезд Варшавской пригородной железной дороги, следующий в сторону столицы", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу поезду, который двигался со стороны Гродзиска Мазовецкого в сторону Варшавы. "В результате аварии автобус получил серьезные повреждения, четыре пассажира получили травмы и были доставлены в больницы", - говорится в сообщении. В результате аварии было остановлено движение поездов в обоих путях, что привело к задержкам и изменениям в расписании.
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в мире, авто, варшава
Под Варшавой пассажирский поезд столкнулся с автобусом
Goniec: пассажирский поезд столкнулся с автобусом под Варшавой, есть раненые
ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости.
Пассажирский поезд столкнулся с автобусом под Варшавой, есть раненые, сообщает издание Goniec
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"В понедельник утром, 19 августа, на улице Марии Домбровской в Коморове (под Варшавой – ред.) произошла авария на неохраняемом железнодорожном переезде. Столкнулись пригородный автобус и поезд Варшавской пригородной железной дороги, следующий в сторону столицы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу поезду, который двигался со стороны Гродзиска Мазовецкого в сторону Варшавы.
"В результате аварии автобус получил серьезные повреждения, четыре пассажира получили травмы и были доставлены в больницы", - говорится в сообщении.
В результате аварии было остановлено движение поездов в обоих путях, что привело к задержкам и изменениям в расписании.