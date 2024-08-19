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Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем

Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем - РИА Новости, 19.08.2024

Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем

Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:40

2024-08-19T09:40

2024-08-19T10:15

экономика

россия

китай

антон силуанов

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Москве проводят Десятый Российско-Китайский финансовый диалог."Важно, что мы перешли на расчеты в национальных валютах. Более 90% расчетов проходят в рублях и юанях", - сказал Силуанов.Ранее в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.Силуанов на встрече отметил, что взаимодействие между странами стало одним из стабилизирующих факторов в период полицентричного мироустройства. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство санкций неэффективна. Рост долга, ограничений, протекционизм лишь усиливают нестабильность в мире", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956991043.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, антон силуанов