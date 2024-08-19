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Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем - РИА Новости, 19.08.2024
Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:40
2024-08-19T09:40
2024-08-19T10:15
экономика
россия
китай
антон силуанов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Москве проводят Десятый Российско-Китайский финансовый диалог."Важно, что мы перешли на расчеты в национальных валютах. Более 90% расчетов проходят в рублях и юанях", - сказал Силуанов.Ранее в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.Силуанов на встрече отметил, что взаимодействие между странами стало одним из стабилизирующих факторов в период полицентричного мироустройства. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство санкций неэффективна. Рост долга, ограничений, протекционизм лишь усиливают нестабильность в мире", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956991043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, антон силуанов
Экономика, Россия, Китай, Антон Силуанов
Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
Силуанов: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем составляет более 90%