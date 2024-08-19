Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 19.08.2024 (обновлено: 10:15 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/valyuta-1966984045.html
Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем - РИА Новости, 19.08.2024
Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:40
2024-08-19T10:15
экономика
россия
китай
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:977:1325:1722_1920x0_80_0_0_622d7e2995daaa2f716cfeaffb9a56ce.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Москве проводят Десятый Российско-Китайский финансовый диалог."Важно, что мы перешли на расчеты в национальных валютах. Более 90% расчетов проходят в рублях и юанях", - сказал Силуанов.Ранее в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.Силуанов на встрече отметил, что взаимодействие между странами стало одним из стабилизирующих факторов в период полицентричного мироустройства. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство санкций неэффективна. Рост долга, ограничений, протекционизм лишь усиливают нестабильность в мире", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956991043.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:853:1325:1847_1920x0_80_0_0_f2b9de77d13c079788bf386e1aac8e80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, антон силуанов
Экономика, Россия, Китай, Антон Силуанов
Силуанов назвал долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем

Силуанов: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем составляет более 90%

© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и юань
Рубль и юань - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Fotolia / Comugnero Silvana
Рубль и юань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Москве проводят Десятый Российско-Китайский финансовый диалог.
«
"Важно, что мы перешли на расчеты в национальных валютах. Более 90% расчетов проходят в рублях и юанях", - сказал Силуанов.
Ранее в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.
Силуанов на встрече отметил, что взаимодействие между странами стало одним из стабилизирующих факторов в период полицентричного мироустройства. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство санкций неэффективна. Рост долга, ограничений, протекционизм лишь усиливают нестабильность в мире", - подчеркнул министр.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Межгосударственные отношения России и Китая
3 июля, 01:18
 
ЭкономикаРоссияКитайАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала