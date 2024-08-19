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Путин назначил Вакштейна гендиректором Фонда перспективных исследований
Путин назначил Вакштейна гендиректором Фонда перспективных исследований - РИА Новости, 19.08.2024
Путин назначил Вакштейна гендиректором Фонда перспективных исследований
Президент России Владимир Путин назначил Максима Вакштейна гендиректором Фонда перспективных исследований, освободив от этой должности Андрея Григорьева,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:10
2024-08-19T19:10
2024-08-19T19:10
политика
россия
владимир путин
фонд перспективных исследований
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Максима Вакштейна гендиректором Фонда перспективных исследований, освободив от этой должности Андрея Григорьева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Вакштейна Максима Сергеевича генеральным директором Фонда перспективных исследований, освободив от этой должности Григорьева Андрея Ивановича", - говорится в документе. Кроме того, теперь, согласно указу, Максим Вакштейн является членом попечительского совета по должности. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 19 августа.
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политика, россия, владимир путин, фонд перспективных исследований
Политика, Россия, Владимир Путин, Фонд перспективных исследований