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Путин и Алиев оценили уровень экономического сотрудничества Москвы и Баку
Путин и Алиев оценили уровень экономического сотрудничества Москвы и Баку - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев оценили уровень экономического сотрудничества Москвы и Баку
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дали высокую оценку текущему уровню торгово-экономического сотрудничества Москвы и Баку,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:03
2024-08-19T16:03
2024-08-19T16:03
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дали высокую оценку текущему уровню торгово-экономического сотрудничества Москвы и Баку, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Президенты высоко оценили текущий уровень торгово-экономического сотрудничества, эффективную работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и ее ключевую роль в расширении взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.
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владимир путин, москва, баку, россия, ильхам алиев, в мире
Владимир Путин, Москва, Баку, Россия, Ильхам Алиев, В мире
Путин и Алиев оценили уровень экономического сотрудничества Москвы и Баку
Путин и Алиев высоко оценили уровень экономического сотрудничества Москвы и Баку