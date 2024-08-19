https://ria.ru/20240819/uroven-1967110556.html

Путин и Алиев оценили уровень экономического сотрудничества Москвы и Баку

Путин и Алиев оценили уровень экономического сотрудничества Москвы и Баку - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев оценили уровень экономического сотрудничества Москвы и Баку

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дали высокую оценку текущему уровню торгово-экономического сотрудничества Москвы и Баку,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:03

2024-08-19T16:03

2024-08-19T16:03

владимир путин

москва

баку

россия

ильхам алиев

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дали высокую оценку текущему уровню торгово-экономического сотрудничества Москвы и Баку, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Президенты высоко оценили текущий уровень торгово-экономического сотрудничества, эффективную работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и ее ключевую роль в расширении взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

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москва

баку

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владимир путин, москва, баку, россия, ильхам алиев, в мире