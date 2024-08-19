https://ria.ru/20240819/ukraine-1967199258.html
"Речь о миллионах украинцев". Зеленский признал неприятную правду
"Речь о миллионах украинцев". Зеленский признал неприятную правду - РИА Новости, 19.08.2024
"Речь о миллионах украинцев". Зеленский признал неприятную правду
Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины, он также анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T22:35
2024-08-19T22:35
2024-08-19T22:36
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины, он также анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. "Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей... речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев", - заявил Зеленский, выступая перед сотрудниками Министерства иностранных дел Украины. По его словам, выехавшие за границу граждане находятся "под воздействием российской пропаганды" и лишены культурной связи со своей страной. Для противодействия влиянию России на граждан Украины, покинувших страну, будет создано новое министерство, которое примет часть функций МИДа, добавил Зеленский. "Миллионы наших людей в других странах. Их связи и отношения с Украиной, защита наших интересов как нации - все это будет сферой ответственности новой институции", - заявил Зеленский. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240819/vsu-1967198307.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, элла либанова, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Элла Либанова, Верховная Рада Украины
"Речь о миллионах украинцев". Зеленский признал неприятную правду
Зеленский признал рекордный отток населения с Украины
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины, он также анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Председатель комитета Верховной рады
по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
"Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей... речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев", - заявил Зеленский, выступая перед сотрудниками Министерства иностранных дел Украины.
По его словам, выехавшие за границу граждане находятся "под воздействием российской пропаганды" и лишены культурной связи со своей страной. Для противодействия влиянию России
на граждан Украины, покинувших страну, будет создано новое министерство, которое примет часть функций МИДа, добавил Зеленский.
"Миллионы наших людей в других странах. Их связи и отношения с Украиной, защита наших интересов как нации - все это будет сферой ответственности новой институции", - заявил Зеленский.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова
заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.