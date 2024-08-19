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"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967181969.html
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе - РИА Новости, 19.08.2024
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
Украинские войска очень быстро теряют технику и несут людские потери в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:58
2024-08-19T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
курская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские войска очень быстро теряют технику и несут людские потери в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Потери бронетехники, танков, БМП, бронетранспортеры, ракетные системы. Украина теряет их пачками чрезвычайно быстро, и она в постоянно требует и умоляет Запад прислать больше, но с каждым днем, когда продолжается эта операция (в Курской области), они теряют все больше и больше", — отметил он.По словам эксперта, атака на Курскую область оказалось очень дорогостоящей для киевского режима. При этом украинские войска неизбежно в ближайшем будущем потерпят крах на этом направлении, заметил Меркурис."Это ни к чему не приведет, а в это же время повсюду на Украине рушатся линии фронта", — резюмировал аналитик.В понедельник Минобороны сообщило, что потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники. Кроме того, в ведомстве добавили, что российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного в Курской области. Всего за время боевых действий в приграничье противник потерял до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
https://ria.ru/20240819/rossiya-1967157223.html
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в мире, технологии, курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе

Меркурис: ВСУ чрезвычайно быстро несут потери в Курской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские войска очень быстро теряют технику и несут людские потери в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Потери бронетехники, танков, БМП, бронетранспортеры, ракетные системы. Украина теряет их пачками чрезвычайно быстро, и она в постоянно требует и умоляет Запад прислать больше, но с каждым днем, когда продолжается эта операция (в Курской области), они теряют все больше и больше", — отметил он.
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По словам эксперта, атака на Курскую область оказалось очень дорогостоящей для киевского режима. При этом украинские войска неизбежно в ближайшем будущем потерпят крах на этом направлении, заметил Меркурис.
"Это ни к чему не приведет, а в это же время повсюду на Украине рушатся линии фронта", — резюмировал аналитик.
В понедельник Минобороны сообщило, что потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники. Кроме того, в ведомстве добавили, что российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного в Курской области. Всего за время боевых действий в приграничье противник потерял до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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