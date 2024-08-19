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"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе - РИА Новости, 19.08.2024
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
Украинские войска очень быстро теряют технику и несут людские потери в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:58
2024-08-19T19:58
2024-08-19T19:58
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские войска очень быстро теряют технику и несут людские потери в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Потери бронетехники, танков, БМП, бронетранспортеры, ракетные системы. Украина теряет их пачками чрезвычайно быстро, и она в постоянно требует и умоляет Запад прислать больше, но с каждым днем, когда продолжается эта операция (в Курской области), они теряют все больше и больше", — отметил он.По словам эксперта, атака на Курскую область оказалось очень дорогостоящей для киевского режима. При этом украинские войска неизбежно в ближайшем будущем потерпят крах на этом направлении, заметил Меркурис."Это ни к чему не приведет, а в это же время повсюду на Украине рушатся линии фронта", — резюмировал аналитик.В понедельник Минобороны сообщило, что потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники. Кроме того, в ведомстве добавили, что российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного в Курской области. Всего за время боевых действий в приграничье противник потерял до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
Меркурис: ВСУ чрезвычайно быстро несут потери в Курской области