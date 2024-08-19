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На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967178816.html
На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации
На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации - РИА Новости, 19.08.2024
На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации
Суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, подозреваемых в организации... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:43
2024-08-19T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
владимир зеленский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, подозреваемых в организации схемы по уклонению от мобилизации, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на офис генпрокурора. СБУ 16 августа сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации военнообязанных, во время обысков у обвиняемых изъяли более 1 миллиона долларов. "Начальников двух ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) – Бориспольского и Бучанского – арестовали без права на залог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, речь может идти о начальнике Бучанского районного военкомата Леониде Выкочко и начальнике Бориспольского военкомата Сергее Русине. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
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в мире, украина, киевская область, владимир зеленский, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации

В Киевской области двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, подозреваемых в организации схемы по уклонению от мобилизации, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на офис генпрокурора.
СБУ 16 августа сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации военнообязанных, во время обысков у обвиняемых изъяли более 1 миллиона долларов.
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"Начальников двух ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) – Бориспольского и Бучанского – арестовали без права на залог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, речь может идти о начальнике Бучанского районного военкомата Леониде Выкочко и начальнике Бориспольского военкомата Сергее Русине.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
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