https://ria.ru/20240819/ukraina-1967178816.html
На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации
На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации - РИА Новости, 19.08.2024
На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации
Суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, подозреваемых в организации... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:43
2024-08-19T19:43
2024-08-19T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
владимир зеленский
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, подозреваемых в организации схемы по уклонению от мобилизации, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на офис генпрокурора. СБУ 16 августа сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации военнообязанных, во время обысков у обвиняемых изъяли более 1 миллиона долларов. "Начальников двух ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) – Бориспольского и Бучанского – арестовали без права на залог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, речь может идти о начальнике Бучанского районного военкомата Леониде Выкочко и начальнике Бориспольского военкомата Сергее Русине. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область, владимир зеленский, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации
В Киевской области двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации