https://ria.ru/20240819/ukraina-1967178816.html

На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации

На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации - РИА Новости, 19.08.2024

На Украине двух военкомов арестовали за схему уклонения от мобилизации

Суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, подозреваемых в организации... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:43

2024-08-19T19:43

2024-08-19T19:43

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Суд на Украине арестовал без права внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, подозреваемых в организации схемы по уклонению от мобилизации, сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на офис генпрокурора. СБУ 16 августа сообщила о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации военнообязанных, во время обысков у обвиняемых изъяли более 1 миллиона долларов. "Начальников двух ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) – Бориспольского и Бучанского – арестовали без права на залог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, речь может идти о начальнике Бучанского районного военкомата Леониде Выкочко и начальнике Бориспольского военкомата Сергее Русине. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

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в мире, украина, киевская область, владимир зеленский, служба безопасности украины