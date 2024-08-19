На Украине завели более 80 тысяч дел за самовольное оставление части
Депутат Рады Горбенко: за оставление части возбудили более 80 уголовных дел
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 80 уголовных дел возбуждено на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
"В госбюро расследований сейчас находится более 80 тысяч уголовных дел касаемо нарушений исполнения своих служебных полномочий нашими ребятами, которые служат в ВСУ. Это самовольное оставление военной части и отказники (те, кто отказываются участвовать в боевых действиях – ред.)", - сказал Горбенко в комментарии украинскому изданию "Новости.Live".
Украинское издание "Страна" 18 июля сообщало, что число дезертиров растет в рядах ВСУ, произвол командования и сотрудников военкоматов вынуждает солдат бежать в надежде пересечь границу и начать новую жизнь.
Верховная рада 17 июля сообщала, что на Украине находятся в работе почти 19 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части. В стране с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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