https://ria.ru/20240819/ukraina-1967158713.html

На Украине завели более 80 тысяч дел за самовольное оставление части

На Украине завели более 80 тысяч дел за самовольное оставление части - РИА Новости, 19.08.2024

На Украине завели более 80 тысяч дел за самовольное оставление части

Более 80 уголовных дел возбуждено на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях, сообщил в понедельник... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:36

2024-08-19T18:36

2024-08-19T18:36

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 80 уголовных дел возбуждено на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Руслан Горбенко. "В госбюро расследований сейчас находится более 80 тысяч уголовных дел касаемо нарушений исполнения своих служебных полномочий нашими ребятами, которые служат в ВСУ. Это самовольное оставление военной части и отказники (те, кто отказываются участвовать в боевых действиях – ред.)", - сказал Горбенко в комментарии украинскому изданию "Новости.Live". Украинское издание "Страна" 18 июля сообщало, что число дезертиров растет в рядах ВСУ, произвол командования и сотрудников военкоматов вынуждает солдат бежать в надежде пересечь границу и начать новую жизнь. Верховная рада 17 июля сообщала, что на Украине находятся в работе почти 19 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части. В стране с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240809/medvedchuk-1965188453.html

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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины