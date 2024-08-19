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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 19.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Взрывы раздаются в понедельник в районе города Снегиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:35
2024-08-19T12:35
2024-08-19T12:35
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Взрывы раздаются в понедельник в районе города Снегиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Николаевской области, в районе Снегирёвки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На данный момент в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
"Страна": в Николаевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы