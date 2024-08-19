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На Украине сделали неожиданное заявление о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967027647.html
На Украине сделали неожиданное заявление о Крыме и Донбассе
На Украине сделали неожиданное заявление о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 19.08.2024
На Украине сделали неожиданное заявление о Крыме и Донбассе
Все больше жителей Украины понимают, что Киев не сможет отобрать у России территории, заявил украинский социолог Владимир Ищенко в интервью Berliner Zeitung... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:05
2024-08-19T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
россия
республика крым
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Все больше жителей Украины понимают, что Киев не сможет отобрать у России территории, заявил украинский социолог Владимир Ищенко в интервью Berliner Zeitung. "Число украинцев, поддерживающих переговоры с Россией, растет. Все большее их число понимает, что часть Донбасса или Крыма, вероятно, останется российской", — сказал он.Ищенко добавил, что такого мнения придерживается не большинство граждан, но их число растет. В то же время, он подчеркивает, что результаты опросов не играют никакой роли в принятии решений политического руководства Украины. Кроме того, он привел пример с мобилизацией на Украине, чтобы показать усталость от конлфикта. Несмотря на ужесточенный закон о регистрации в ТЦК, только 40 процентов обновили свои данные, а среди украинцев-мужчин, проживающих за границей, менее десяти процентов.
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967008454.html
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в мире, украина, донбасс, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Республика Крым
На Украине сделали неожиданное заявление о Крыме и Донбассе

BZ: все больше украинцев понимают, что Крым и Донбасс останутся российскими

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Все больше жителей Украины понимают, что Киев не сможет отобрать у России территории, заявил украинский социолог Владимир Ищенко в интервью Berliner Zeitung.

"Число украинцев, поддерживающих переговоры с Россией, растет. Все большее их число понимает, что часть Донбасса или Крыма, вероятно, останется российской", — сказал он.
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Ищенко добавил, что такого мнения придерживается не большинство граждан, но их число растет. В то же время, он подчеркивает, что результаты опросов не играют никакой роли в принятии решений политического руководства Украины.

Кроме того, он привел пример с мобилизацией на Украине, чтобы показать усталость от конлфикта. Несмотря на ужесточенный закон о регистрации в ТЦК, только 40 процентов обновили свои данные, а среди украинцев-мужчин, проживающих за границей, менее десяти процентов.
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