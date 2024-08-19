На Украине сделали неожиданное заявление о Крыме и Донбассе
BZ: все больше украинцев понимают, что Крым и Донбасс останутся российскими
Вид на Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Все больше жителей Украины понимают, что Киев не сможет отобрать у России территории, заявил украинский социолог Владимир Ищенко в интервью Berliner Zeitung.
"Число украинцев, поддерживающих переговоры с Россией, растет. Все большее их число понимает, что часть Донбасса или Крыма, вероятно, останется российской", — сказал он.
"Число украинцев, поддерживающих переговоры с Россией, растет. Все большее их число понимает, что часть Донбасса или Крыма, вероятно, останется российской", — сказал он.
Ищенко добавил, что такого мнения придерживается не большинство граждан, но их число растет. В то же время, он подчеркивает, что результаты опросов не играют никакой роли в принятии решений политического руководства Украины.
Кроме того, он привел пример с мобилизацией на Украине, чтобы показать усталость от конлфикта. Несмотря на ужесточенный закон о регистрации в ТЦК, только 40 процентов обновили свои данные, а среди украинцев-мужчин, проживающих за границей, менее десяти процентов.
Кроме того, он привел пример с мобилизацией на Украине, чтобы показать усталость от конлфикта. Несмотря на ужесточенный закон о регистрации в ТЦК, только 40 процентов обновили свои данные, а среди украинцев-мужчин, проживающих за границей, менее десяти процентов.