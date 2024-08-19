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Движение "Другая Украина" потребовало привлечь к ответственности Зеленского - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 19.08.2024 (обновлено: 12:00 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967023437.html
Движение "Другая Украина" потребовало привлечь к ответственности Зеленского
Движение "Другая Украина" потребовало привлечь к ответственности Зеленского - РИА Новости, 19.08.2024
Движение "Другая Украина" потребовало привлечь к ответственности Зеленского
Движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с требованиями привлечь к... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:57
2024-08-19T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с требованиями привлечь к уголовной ответственности Владимира Зеленского и руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, заявил в понедельник в колонке на "Смотрим.ру" председатель совета движения Виктор Медведчук. Ранее Медведчук сообщал, что движение "Другая Украина" обратилось к ООН по факту преступного режима Зеленского, который уничтожает украинскую государственность и суверенитет, и призвало признать его нелегитимность. "Общественное движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины с законными требованиями начать против Зеленского, Ермака, (спикера украинского парламента Руслана) Стефанчука и других уголовные расследования с последующей передачей их в суд", - говорится в заявлении Медведчука. По словам Медведчука, обращения направлены в связи с тем, что преступный режим Зеленского незаконно захватил власть в стране, он осуществляет геноцид украинского народа, попирая права и свободы граждан, тем самым уничтожив украинскую государственность и суверенитет. "Украина находится во власти узурпаторов, от которых необходимо защитить украинский народ", - добавил председатель совета движения. Он сообщил, что движение требует внести в единый реестр досудебных расследований сведения о совершении руководством страны уголовных правонарушений. Они, в частности, заключаются в узурпации и захвате государственной власти в результате нарушения требований конституции Украины, устанавливающей периодичность выборов главы государства и в отстранении украинского народа от осуществления власти непосредственно, что повлекло тяжкие последствия. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет. Общественное движение "Другая Украина" работает на территории РФ и за рубежом. Оно выступает в защиту прав и свобод украинцев, против которых преступная власть Зеленского ведет политику геноцида. Председателем совета движения является бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965675522.html
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html
https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928629875.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), оон, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ООН, Оппозиционная платформа - За жизнь
Движение "Другая Украина" потребовало привлечь к ответственности Зеленского

Медведчук потребовал привлечь к ответственности Зеленского и главу офиса Ермака

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с требованиями привлечь к уголовной ответственности Владимира Зеленского и руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, заявил в понедельник в колонке на "Смотрим.ру" председатель совета движения Виктор Медведчук.
Ранее Медведчук сообщал, что движение "Другая Украина" обратилось к ООН по факту преступного режима Зеленского, который уничтожает украинскую государственность и суверенитет, и призвало признать его нелегитимность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Движение "Другая Украина" призвало ООН признать нелегитимность Зеленского
12 августа, 12:28
"Общественное движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины с законными требованиями начать против Зеленского, Ермака, (спикера украинского парламента Руслана) Стефанчука и других уголовные расследования с последующей передачей их в суд", - говорится в заявлении Медведчука.
По словам Медведчука, обращения направлены в связи с тем, что преступный режим Зеленского незаконно захватил власть в стране, он осуществляет геноцид украинского народа, попирая права и свободы граждан, тем самым уничтожив украинскую государственность и суверенитет.
"Украина находится во власти узурпаторов, от которых необходимо защитить украинский народ", - добавил председатель совета движения.
Он сообщил, что движение требует внести в единый реестр досудебных расследований сведения о совершении руководством страны уголовных правонарушений. Они, в частности, заключаются в узурпации и захвате государственной власти в результате нарушения требований конституции Украины, устанавливающей периодичность выборов главы государства и в отстранении украинского народа от осуществления власти непосредственно, что повлекло тяжкие последствия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук
15 мая, 10:31
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.
Общественное движение "Другая Украина" работает на территории РФ и за рубежом. Оно выступает в защиту прав и свобод украинцев, против которых преступная власть Зеленского ведет политику геноцида. Председателем совета движения является бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Медведчук рассказал о цели движения "Другая Украина"
21 февраля, 06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ООНОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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