Движение "Другая Украина" потребовало привлечь к ответственности Зеленского
Медведчук потребовал привлечь к ответственности Зеленского и главу офиса Ермака
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с требованиями привлечь к уголовной ответственности Владимира Зеленского и руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, заявил в понедельник в колонке на "Смотрим.ру" председатель совета движения Виктор Медведчук.
Ранее Медведчук сообщал, что движение "Другая Украина" обратилось к ООН по факту преступного режима Зеленского, который уничтожает украинскую государственность и суверенитет, и призвало признать его нелегитимность.
"Общественное движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины с законными требованиями начать против Зеленского, Ермака, (спикера украинского парламента Руслана) Стефанчука и других уголовные расследования с последующей передачей их в суд", - говорится в заявлении Медведчука.
По словам Медведчука, обращения направлены в связи с тем, что преступный режим Зеленского незаконно захватил власть в стране, он осуществляет геноцид украинского народа, попирая права и свободы граждан, тем самым уничтожив украинскую государственность и суверенитет.
"Украина находится во власти узурпаторов, от которых необходимо защитить украинский народ", - добавил председатель совета движения.
Он сообщил, что движение требует внести в единый реестр досудебных расследований сведения о совершении руководством страны уголовных правонарушений. Они, в частности, заключаются в узурпации и захвате государственной власти в результате нарушения требований конституции Украины, устанавливающей периодичность выборов главы государства и в отстранении украинского народа от осуществления власти непосредственно, что повлекло тяжкие последствия.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.
Общественное движение "Другая Украина" работает на территории РФ и за рубежом. Оно выступает в защиту прав и свобод украинцев, против которых преступная власть Зеленского ведет политику геноцида. Председателем совета движения является бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.
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