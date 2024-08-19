https://ria.ru/20240819/ukraina-1967023437.html

Движение "Другая Украина" потребовало привлечь к ответственности Зеленского

Движение "Другая Украина" потребовало привлечь к ответственности Зеленского - РИА Новости, 19.08.2024

Движение "Другая Украина" потребовало привлечь к ответственности Зеленского

Движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с требованиями привлечь к... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:57

2024-08-19T11:57

2024-08-19T12:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

виктор медведчук

андрей ермак

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с требованиями привлечь к уголовной ответственности Владимира Зеленского и руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, заявил в понедельник в колонке на "Смотрим.ру" председатель совета движения Виктор Медведчук. Ранее Медведчук сообщал, что движение "Другая Украина" обратилось к ООН по факту преступного режима Зеленского, который уничтожает украинскую государственность и суверенитет, и призвало признать его нелегитимность. "Общественное движение "Другая Украина" обратилось в Государственное бюро расследований Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины с законными требованиями начать против Зеленского, Ермака, (спикера украинского парламента Руслана) Стефанчука и других уголовные расследования с последующей передачей их в суд", - говорится в заявлении Медведчука. По словам Медведчука, обращения направлены в связи с тем, что преступный режим Зеленского незаконно захватил власть в стране, он осуществляет геноцид украинского народа, попирая права и свободы граждан, тем самым уничтожив украинскую государственность и суверенитет. "Украина находится во власти узурпаторов, от которых необходимо защитить украинский народ", - добавил председатель совета движения. Он сообщил, что движение требует внести в единый реестр досудебных расследований сведения о совершении руководством страны уголовных правонарушений. Они, в частности, заключаются в узурпации и захвате государственной власти в результате нарушения требований конституции Украины, устанавливающей периодичность выборов главы государства и в отстранении украинского народа от осуществления власти непосредственно, что повлекло тяжкие последствия. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет. Общественное движение "Другая Украина" работает на территории РФ и за рубежом. Оно выступает в защиту прав и свобод украинцев, против которых преступная власть Зеленского ведет политику геноцида. Председателем совета движения является бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965675522.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928629875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), оон, оппозиционная платформа - за жизнь