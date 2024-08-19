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В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967014164.html
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ
Объект критической инфраструктуры и промышленный объект повреждены после взрывов в Сумской области на Украине, сообщили в понедельник в оперативном командовании РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:27
2024-08-19T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и промышленный объект повреждены после взрывов в Сумской области на Украине, сообщили в понедельник в оперативном командовании ВСУ "Север". Согласно опубликованному сообщению в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), после взрывов в городе Белополье поврежден объект критической инфраструктуры. В городе Глухов поврежден промышленный объект. Украинские СМИ 18 августа сообщали, что в городе Белополье Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги прогремели взрывы, часть города осталась без света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ

ВСУ: в Белополье Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и промышленный объект повреждены после взрывов в Сумской области на Украине, сообщили в понедельник в оперативном командовании ВСУ "Север".
Согласно опубликованному сообщению в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), после взрывов в городе Белополье поврежден объект критической инфраструктуры. В городе Глухов поврежден промышленный объект.
Украинские СМИ 18 августа сообщали, что в городе Белополье Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги прогремели взрывы, часть города осталась без света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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