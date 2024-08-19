https://ria.ru/20240819/ukraina-1967013625.html

"По решению Шольца". Немецкие СМИ сообщили Украине неприятные новости

"По решению Шольца". Немецкие СМИ сообщили Украине неприятные новости - РИА Новости, 19.08.2024

"По решению Шольца". Немецкие СМИ сообщили Украине неприятные новости

Украина может не получить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии из-за вызвавшего внутри правящей коалиции споры решения Берлина ограничить финансовую... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:24

2024-08-19T11:24

2024-08-19T11:24

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина может не получить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии из-за вызвавшего внутри правящей коалиции споры решения Берлина ограничить финансовую поддержку Киева, сообщило в понедельник издание Bild. На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ Олафа Шольца. "По информации Bild, в середине мая министерство обороны представило сверхплановые расходы для Украины на этот год в размере 3,87 миллиарда евро. Сюда входят: 1,3 миллиарда евро на запасные детали, 600 миллионов евро на артиллерийские боеприпасы и по полмиллиарда евро на беспилотники и бронетехнику. Это срочно необходимые вооружения, которые Украина в настоящее время не получает", - пишет издание. В комментарии Bild, минобороны Германии оказалось чуть сдержаннее в оценке помощи, которую может недополучить Украина. "Более 30 высокоприоритетных мер для Украины на сумму свыше 3 миллиардов евро не могут быть далее реализованы", - сообщили изданию в немецком министерстве. Как отмечает Bild, решение об ограничении военной помощи Украине обострило споры в правящей коалиции Германии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240818/vsu-1966866114.html

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938690365.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, сергей лавров, bild, нато