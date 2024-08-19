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В США высказались о Зеленском после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 19.08.2024 (обновлено: 12:19 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967008454.html
В США высказались о Зеленском после атаки ВСУ на Курскую область
В США высказались о Зеленском после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
В США высказались о Зеленском после атаки ВСУ на Курскую область
Атака ВСУ на Курскую область стала стратегической ошибкой Владимира Зеленского, пишет издание The Hill. "<...> Такое отвлечение сил с основного театра военных... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:08
2024-08-19T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область стала стратегической ошибкой Владимира Зеленского, пишет издание The Hill. "&lt;...&gt; Такое отвлечение сил с основного театра военных действий — огромный стратегический просчет", — говорится в публикации. Издание отмечает, что такое решение больше похоже на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, чем опытного государственного деятеля. Вместе с тем, атака ВСУ не изменит фундаментальную динамику конфликта, указывается в статье. На прошлой неделе министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966987390.html
https://ria.ru/20240819/rot-1966980105.html
курская область
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Курская область
В США высказались о Зеленском после атаки ВСУ на Курскую область

The Hill: атака ВСУ на Курскую область стала стратегической ошибкой Зеленского

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область стала стратегической ошибкой Владимира Зеленского, пишет издание The Hill.

"<...> Такое отвлечение сил с основного театра военных действий — огромный стратегический просчет", — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что такое решение больше похоже на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, чем опытного государственного деятеля.

Вместе с тем, атака ВСУ не изменит фундаментальную динамику конфликта, указывается в статье.

На прошлой неделе министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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