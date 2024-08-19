В США высказались о Зеленском после атаки ВСУ на Курскую область
The Hill: атака ВСУ на Курскую область стала стратегической ошибкой Зеленского
© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область стала стратегической ошибкой Владимира Зеленского, пишет издание The Hill.
"<...> Такое отвлечение сил с основного театра военных действий — огромный стратегический просчет", — говорится в публикации.
"<...> Такое отвлечение сил с основного театра военных действий — огромный стратегический просчет", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что такое решение больше похоже на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, чем опытного государственного деятеля.
Вместе с тем, атака ВСУ не изменит фундаментальную динамику конфликта, указывается в статье.
На прошлой неделе министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
Вместе с тем, атака ВСУ не изменит фундаментальную динамику конфликта, указывается в статье.
На прошлой неделе министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.