https://ria.ru/20240819/ukraina-1967008454.html

В США высказались о Зеленском после атаки ВСУ на Курскую область

В США высказались о Зеленском после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

В США высказались о Зеленском после атаки ВСУ на Курскую область

Атака ВСУ на Курскую область стала стратегической ошибкой Владимира Зеленского, пишет издание The Hill. "<...> Такое отвлечение сил с основного театра военных... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:08

2024-08-19T11:08

2024-08-19T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область стала стратегической ошибкой Владимира Зеленского, пишет издание The Hill. "<...> Такое отвлечение сил с основного театра военных действий — огромный стратегический просчет", — говорится в публикации. Издание отмечает, что такое решение больше похоже на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, чем опытного государственного деятеля. Вместе с тем, атака ВСУ не изменит фундаментальную динамику конфликта, указывается в статье. На прошлой неделе министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

https://ria.ru/20240819/ukraina-1966987390.html

https://ria.ru/20240819/rot-1966980105.html

курская область

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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, курская область