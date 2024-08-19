https://ria.ru/20240819/ukraina-1967007545.html

На Западе рассказали о безрассудном плане Киева

На Западе рассказали о безрассудном плане Киева - РИА Новости, 19.08.2024

На Западе рассказали о безрассудном плане Киева

Киев будет принимать все более рискованные меры, чтобы сохранить поддержку союзников, считает ирландский журналист Чей Боуз, об этом он заявил в социальной сети РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:04

2024-08-19T11:04

2024-08-19T11:07

в мире

киев

курская область

чей боуз

валерий герасимов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Киев будет принимать все более рискованные меры, чтобы сохранить поддержку союзников, считает ирландский журналист Чей Боуз, об этом он заявил в социальной сети X."По мере распада проекта "Украина" киевская диктатура будет вынуждена совершать все более экстремальные и бессмысленные поступки, чтобы доказать преданность своим хозяевам в Вашингтоне и Лондоне", — написал он.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Владимир Зеленский заявил в Telegram, что целью вторжения ВСУ в Курскую область было создание некой "буферной зоны". Глава киевского режима также потребовал от Запада ускорить поставки вооружений.

https://ria.ru/20240819/vsu-1966982424.html

https://ria.ru/20240818/bouz-1966897786.html

киев

курская область

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в мире, киев, курская область, чей боуз, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины