Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 19.08.2024 (обновлено: 11:07 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967007545.html
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева - РИА Новости, 19.08.2024
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева
Киев будет принимать все более рискованные меры, чтобы сохранить поддержку союзников, считает ирландский журналист Чей Боуз, об этом он заявил в социальной сети РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:04
2024-08-19T11:07
в мире
киев
курская область
чей боуз
валерий герасимов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Киев будет принимать все более рискованные меры, чтобы сохранить поддержку союзников, считает ирландский журналист Чей Боуз, об этом он заявил в социальной сети X."По мере распада проекта "Украина" киевская диктатура будет вынуждена совершать все более экстремальные и бессмысленные поступки, чтобы доказать преданность своим хозяевам в Вашингтоне и Лондоне", — написал он.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Владимир Зеленский заявил в Telegram, что целью вторжения ВСУ в Курскую область было создание некой "буферной зоны". Глава киевского режима также потребовал от Запада ускорить поставки вооружений.
https://ria.ru/20240819/vsu-1966982424.html
https://ria.ru/20240818/bouz-1966897786.html
киев
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, курская область, чей боуз, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Курская область, Чей Боуз, Валерий Герасимов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Западе рассказали о безрассудном плане Киева

Журналист Боуз: Киев пойдет на отчаянные меры, чтобы сохранить помощь Запада

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Киев будет принимать все более рискованные меры, чтобы сохранить поддержку союзников, считает ирландский журналист Чей Боуз, об этом он заявил в социальной сети X.
"По мере распада проекта "Украина" киевская диктатура будет вынуждена совершать все более экстремальные и бессмысленные поступки, чтобы доказать преданность своим хозяевам в Вашингтоне и Лондоне", — написал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Другой уровень". Стало известно, что происходит с ВСУ в Курской области
09:26
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Владимир Зеленский заявил в Telegram, что целью вторжения ВСУ в Курскую область было создание некой "буферной зоны". Глава киевского режима также потребовал от Запада ускорить поставки вооружений.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
Вчера, 15:21
 
В миреКиевКурская областьЧей БоузВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала