https://ria.ru/20240819/ukraina-1966998734.html
В Новгородской области задержали мужчину, планировавшего воевать за Украину
В Новгородской области задержали мужчину, планировавшего воевать за Украину - РИА Новости, 19.08.2024
В Новгородской области задержали мужчину, планировавшего воевать за Украину
Задержан житель Новгородской области, планировавший через Брянскую область перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:39
2024-08-19T10:39
2024-08-19T11:05
происшествия
россия
украина
новгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
лср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966998239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f552e8b2e38e3d924928a49803d56b35.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Задержан житель Новгородской области, планировавший через Брянскую область перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск, ему не удалось даже выехать за пределы своего региона, сообщает новгородское управление ФСБ РФ. Уточняется, что гражданин России установил в защищённом мессенджере контакт с представителями запрещённых в РФ террористических организаций "Легион "Свобода России*" и "Русский добровольческий корпус*" с целью вступить в ряды одной из них. "Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Новгородской области при попытке выехать на территорию Брянской области, где он планировал пересечь российско-украинскую границу и перейти на сторону противника", - сообщил официальный представитель УФСБ Василий Дроганов. По словам задержанного, он намеревался воевать против ВС РФ на стороне Украины. "Нашел ролик в интернете. После этого по ссылке перешел на Telegram-канал. Там попытался перевести финансовую помощь украинской армии. Далее нашел официальный сайт ЛСР и заполнил анкету. Также написал, что хочу помочь Украине. Далее я решил самостоятельно выехать на территорию Украины для того, чтобы вступить в "Русский добровольческий корпус*", - пояснил фигурант на ролике, предоставленном УФСБ. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).* Признан террористическим и запрещен в России
https://ria.ru/20240417/rossiya-1940556962.html
https://ria.ru/20240620/fsb-1954341669.html
россия
украина
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966998239_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e4eb398b154f8528ed4f20913f7d2195.jpg
Задержанный в Новгородской области о том, как собирался воевать на стороне Украины
В Новгородской области задержали местного жителя, который планировал через Брянскую область уехать на Украину, чтобы воевать против России. Молодой человек признался, что собирался вступить в запрещенную террористическую организацию "Русский добровольческий корпус".
2024-08-19T10:39
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, новгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лср
Происшествия, Россия, Украина, Новгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЛСР
В Новгородской области задержали мужчину, планировавшего воевать за Украину
Новгородца, собиравшегося воевать против ВС России, не выпустили даже из области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Задержан житель Новгородской области, планировавший через Брянскую область перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск, ему не удалось даже выехать за пределы своего региона, сообщает новгородское управление ФСБ РФ.
Уточняется, что гражданин России установил в защищённом мессенджере контакт с представителями запрещённых в РФ террористических организаций "Легион "Свобода России*" и "Русский добровольческий корпус*" с целью вступить в ряды одной из них.
"Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Новгородской области при попытке выехать на территорию Брянской области, где он планировал пересечь российско-украинскую границу и перейти на сторону противника", - сообщил официальный представитель УФСБ Василий Дроганов.
По словам задержанного, он намеревался воевать против ВС РФ на стороне Украины.
"Нашел ролик в интернете. После этого по ссылке перешел на Telegram-канал. Там попытался перевести финансовую помощь украинской армии. Далее нашел официальный сайт ЛСР и заполнил анкету. Также написал, что хочу помочь Украине. Далее я решил самостоятельно выехать на территорию Украины для того, чтобы вступить в "Русский добровольческий корпус*", - пояснил фигурант на ролике, предоставленном УФСБ.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).
* Признан террористическим и запрещен в России