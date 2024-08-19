https://ria.ru/20240819/ukraina-1966998734.html

В Новгородской области задержали мужчину, планировавшего воевать за Украину

В Новгородской области задержали мужчину, планировавшего воевать за Украину - РИА Новости, 19.08.2024

В Новгородской области задержали мужчину, планировавшего воевать за Украину

Задержан житель Новгородской области, планировавший через Брянскую область перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:39

2024-08-19T10:39

2024-08-19T11:05

происшествия

россия

украина

новгородская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

лср

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Задержан житель Новгородской области, планировавший через Брянскую область перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск, ему не удалось даже выехать за пределы своего региона, сообщает новгородское управление ФСБ РФ. Уточняется, что гражданин России установил в защищённом мессенджере контакт с представителями запрещённых в РФ террористических организаций "Легион "Свобода России*" и "Русский добровольческий корпус*" с целью вступить в ряды одной из них. "Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Новгородской области при попытке выехать на территорию Брянской области, где он планировал пересечь российско-украинскую границу и перейти на сторону противника", - сообщил официальный представитель УФСБ Василий Дроганов. По словам задержанного, он намеревался воевать против ВС РФ на стороне Украины. "Нашел ролик в интернете. После этого по ссылке перешел на Telegram-канал. Там попытался перевести финансовую помощь украинской армии. Далее нашел официальный сайт ЛСР и заполнил анкету. Также написал, что хочу помочь Украине. Далее я решил самостоятельно выехать на территорию Украины для того, чтобы вступить в "Русский добровольческий корпус*", - пояснил фигурант на ролике, предоставленном УФСБ. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).* Признан террористическим и запрещен в России

https://ria.ru/20240417/rossiya-1940556962.html

https://ria.ru/20240620/fsb-1954341669.html

россия

украина

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанный в Новгородской области о том, как собирался воевать на стороне Украины В Новгородской области задержали местного жителя, который планировал через Брянскую область уехать на Украину, чтобы воевать против России. Молодой человек признался, что собирался вступить в запрещенную террористическую организацию "Русский добровольческий корпус". 2024-08-19T10:39 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, новгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лср