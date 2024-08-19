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Великобритания может разрешить Украине использовать Storm Shadow, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966981280.html
Великобритания может разрешить Украине использовать Storm Shadow, пишут СМИ
Великобритания может разрешить Украине использовать Storm Shadow, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2024
Великобритания может разрешить Украине использовать Storm Shadow, пишут СМИ
Великобритания все еще рассматривает возможность разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, сообщает газета... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:21
2024-08-19T09:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
андрей келин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Великобритания все еще рассматривает возможность разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, сообщает газета inews со ссылкой на источники. Ранее издание Times сообщало, что власти США не дают Великобритании позволить Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России. "Британия все еще рассматривает возможность дать Украине разрешение использовать... Storm Shadow на российской территории", - пишет издание. Британские источники опровергли сведения Times о том, что Вашингтон не позволяет Лондону предоставить разрешение Киеву. Один из бывших британских чиновников попытался обвинить в распространении этой информации Россию. При этом, как отметил один из источников, подтверждение того, что Украине позволили использовать Storm Shadow для более дальних ударов последует за первым подобным применением ракет. Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года - тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240529/rakety-1949067155.html
https://ria.ru/20240711/britaniya-1959102086.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, андрей келин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Андрей Келин, Вооруженные силы Украины
Великобритания может разрешить Украине использовать Storm Shadow, пишут СМИ

inews: Лондон рассматривает возможность разрешить Киеву бить Storm Shadow по РФ

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Великобритания все еще рассматривает возможность разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, сообщает газета inews со ссылкой на источники.
Ранее издание Times сообщало, что власти США не дают Великобритании позволить Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России.
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"Британия все еще рассматривает возможность дать Украине разрешение использовать... Storm Shadow на российской территории", - пишет издание.
Британские источники опровергли сведения Times о том, что Вашингтон не позволяет Лондону предоставить разрешение Киеву. Один из бывших британских чиновников попытался обвинить в распространении этой информации Россию.
При этом, как отметил один из источников, подтверждение того, что Украине позволили использовать Storm Shadow для более дальних ударов последует за первым подобным применением ракет.
Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию.
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Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года - тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАндрей КелинВооруженные силы Украины
 
 
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