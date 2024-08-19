Рейтинг@Mail.ru
Источник: ЦИПсО привлек иностранные СМИ для постановочной съемки с пленными - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 19.08.2024 (обновлено: 09:41 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966966919.html
Источник: ЦИПсО привлек иностранные СМИ для постановочной съемки с пленными
Источник: ЦИПсО привлек иностранные СМИ для постановочной съемки с пленными - РИА Новости, 19.08.2024
Источник: ЦИПсО привлек иностранные СМИ для постановочной съемки с пленными
Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) организовал постановочную съемку, чтобы обвинить российских военных в обстреле населения в Курской... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:25
2024-08-19T09:41
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
курская область
суджанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_571:877:2651:2047_1920x0_80_0_0_e1e095c3e3ec66af1f50c4e0fcc84516.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) организовал постановочную съемку, чтобы обвинить российских военных в обстреле населения в Курской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте."В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах", — рассказал собеседник агентства.По данным источника, от пленных требовали благодарить за "освобождение". Часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли.В самой клинике находится большое количество раненых украинских военных."Система здравоохранения области здесь (в Сумской области) уже не вывозит, раненых много", — добавил источник.Цель постановочных репортажей, как пояснил собеседник агентства, заключается в попытке обвинить российскую армию в нанесении ударов по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья, которые якобы благодарны украинским военным за помощь.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240719/belorussija-1960765363.html
https://ria.ru/20240413/avdeev-1939850032.html
https://ria.ru/20240528/feyki-1948809080.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_691:722:2458:2047_1920x0_80_0_0_6f2ca32895a5d28e913969959725df4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, суджанский район
Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Суджанский район
Источник: ЦИПсО привлек иностранные СМИ для постановочной съемки с пленными

ЦИПсО привлек иноСМИ для постановочной съемки с пленными в Сумской больнице

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) организовал постановочную съемку, чтобы обвинить российских военных в обстреле населения в Курской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
"В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах", — рассказал собеседник агентства.
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Белорусской стороне известна структура ЦИПсО Украины и имена сотрудников
19 июля, 15:57
По данным источника, от пленных требовали благодарить за "освобождение". Часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли.
В самой клинике находится большое количество раненых украинских военных.
"Система здравоохранения области здесь (в Сумской области) уже не вывозит, раненых много", — добавил источник.
Цель постановочных репортажей, как пояснил собеседник агентства, заключается в попытке обвинить российскую армию в нанесении ударов по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья, которые якобы благодарны украинским военным за помощь.
Следственные действия на месте поджога здания правительства Владимирской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Мужчина, хотевший устроить поджог во Владимире, мог быть под влиянием ЦИПСО
13 апреля, 21:19
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ
28 мая, 05:35
 
Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьСуджанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала