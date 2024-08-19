https://ria.ru/20240819/ukraina-1966966919.html

Источник: ЦИПсО привлек иностранные СМИ для постановочной съемки с пленными

Источник: ЦИПсО привлек иностранные СМИ для постановочной съемки с пленными - РИА Новости, 19.08.2024

Источник: ЦИПсО привлек иностранные СМИ для постановочной съемки с пленными

Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) организовал постановочную съемку, чтобы обвинить российских военных в обстреле населения в Курской... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:25

2024-08-19T05:25

2024-08-19T09:41

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

курская область

суджанский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_571:877:2651:2047_1920x0_80_0_0_e1e095c3e3ec66af1f50c4e0fcc84516.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) организовал постановочную съемку, чтобы обвинить российских военных в обстреле населения в Курской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте."В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах", — рассказал собеседник агентства.По данным источника, от пленных требовали благодарить за "освобождение". Часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли.В самой клинике находится большое количество раненых украинских военных."Система здравоохранения области здесь (в Сумской области) уже не вывозит, раненых много", — добавил источник.Цель постановочных репортажей, как пояснил собеседник агентства, заключается в попытке обвинить российскую армию в нанесении ударов по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья, которые якобы благодарны украинским военным за помощь.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240719/belorussija-1960765363.html

https://ria.ru/20240413/avdeev-1939850032.html

https://ria.ru/20240528/feyki-1948809080.html

россия

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, суджанский район