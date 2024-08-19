https://ria.ru/20240819/ukaz-1967101775.html

Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности

Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности - РИА Новости, 19.08.2024

Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности

Президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, следует из... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:34

2024-08-19T15:34

2024-08-19T16:27

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.Согласно документу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны. Таким гражданам будут выдавать обыкновенные частные визы на срок три месяца. Для этого им необходимо направить письменное заявление с указанием мотивов в российское диппредставительство или консульское учреждение.Глава государства также поручил МИД определить список государств, навязывающих неолиберальные ценности. Этот перечень будет утверждать правительство. Президент дал месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа.

https://ria.ru/20240815/semja-1966330299.html

https://ria.ru/20240806/putin-1964378857.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин