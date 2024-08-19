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Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности - РИА Новости, 19.08.2024
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15:34 19.08.2024 (обновлено: 16:27 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ukaz-1967101775.html
Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности
Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности - РИА Новости, 19.08.2024
Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности
Президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, следует из... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:34
2024-08-19T16:27
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.Согласно документу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны. Таким гражданам будут выдавать обыкновенные частные визы на срок три месяца. Для этого им необходимо направить письменное заявление с указанием мотивов в российское диппредставительство или консульское учреждение.Глава государства также поручил МИД определить список государств, навязывающих неолиберальные ценности. Этот перечень будет утверждать правительство. Президент дал месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа.
https://ria.ru/20240815/semja-1966330299.html
https://ria.ru/20240806/putin-1964378857.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности

Путин подписал указ о поддержке лиц, разделяющих традиционные ценности РФ

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.
Многодетная семья из США получила свидетельство о временном убежище в России - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Многодетная семья из США получила временное убежище в России
15 августа, 10:36
Согласно документу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны.
Таким гражданам будут выдавать обыкновенные частные визы на срок три месяца. Для этого им необходимо направить письменное заявление с указанием мотивов в российское диппредставительство или консульское учреждение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Путин поручил разработать проект по продвижению традиционных ценностей
6 августа, 12:46
Глава государства также поручил МИД определить список государств, навязывающих неолиберальные ценности. Этот перечень будет утверждать правительство.
Президент дал месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
 
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