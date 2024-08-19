https://ria.ru/20240819/uglevodorody-1966991140.html

Правительство сообщило о росте экспорта российских углеводородов в Китай

Правительство сообщило о росте экспорта российских углеводородов в Китай - РИА Новости, 19.08.2024

Правительство сообщило о росте экспорта российских углеводородов в Китай

Объемы экспорта российских углеводородов в Китай увеличиваются, РФ является крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:11

2024-08-19T10:11

2024-08-19T10:11

экономика

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Объемы экспорта российских углеводородов в Китай увеличиваются, РФ является крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ в преддверии переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Очередная регулярная встреча глав правительств России и Китая состоится в Москве 21 августа. "Углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере. Увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в КНР: Россия – крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ", - указано в материалах аппарата правительства РФ.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956991043.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян