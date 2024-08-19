https://ria.ru/20240819/uglevodorody-1966991140.html
Правительство сообщило о росте экспорта российских углеводородов в Китай
Правительство сообщило о росте экспорта российских углеводородов в Китай - РИА Новости, 19.08.2024
Правительство сообщило о росте экспорта российских углеводородов в Китай
Объемы экспорта российских углеводородов в Китай увеличиваются, РФ является крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:11
2024-08-19T10:11
2024-08-19T10:11
экономика
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Объемы экспорта российских углеводородов в Китай увеличиваются, РФ является крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ в преддверии переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Очередная регулярная встреча глав правительств России и Китая состоится в Москве 21 августа. "Углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере. Увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в КНР: Россия – крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ", - указано в материалах аппарата правительства РФ.
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956991043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Правительство сообщило о росте экспорта российских углеводородов в Китай
Правительство РФ: экспорт нефти, угля и СПГ на китайский рынок увеличивается
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Объемы экспорта российских углеводородов в Китай увеличиваются, РФ является крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ в преддверии переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.
Очередная регулярная встреча глав правительств России и Китая состоится в Москве 21 августа.
"Углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере. Увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в КНР: Россия – крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ", - указано в материалах аппарата правительства РФ.