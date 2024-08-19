https://ria.ru/20240819/udar-1967187375.html

Израиль нанес удары по трем населенным пунктам в Ливане, сообщил источник

Израиль нанес удары по трем населенным пунктам в Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2024

Израиль нанес удары по трем населенным пунктам в Ливане, сообщил источник

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в населенных пунктах - Набищит, Сариин и Касрнабба в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил в понедельник... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:39

2024-08-19T20:39

2024-08-19T20:52

ливан

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

бекаа

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БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в населенных пунктах - Набищит, Сариин и Касрнабба в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный источник."Всего было три удара: один в Набищит, второй Сариин и третий в Касрнабба в долине Бекаа, в управе Баальбек. Один из ударов пришелся по ангару, там сейчас пожар", - рассказал собеседник агентства.Что стало целью ударов израильской авиации, источник не уточнил.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, бекаа