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Израиль нанес удары по трем населенным пунктам в Ливане, сообщил источник
Израиль нанес удары по трем населенным пунктам в Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2024
Израиль нанес удары по трем населенным пунктам в Ливане, сообщил источник
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в населенных пунктах - Набищит, Сариин и Касрнабба в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил в понедельник... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:39
2024-08-19T20:39
2024-08-19T20:52
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
бекаа
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БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в населенных пунктах - Набищит, Сариин и Касрнабба в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил в понедельник РИА Новости осведомленный источник."Всего было три удара: один в Набищит, второй Сариин и третий в Касрнабба в долине Бекаа, в управе Баальбек. Один из ударов пришелся по ангару, там сейчас пожар", - рассказал собеседник агентства.Что стало целью ударов израильской авиации, источник не уточнил.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, бекаа
Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Бекаа
Израиль нанес удары по трем населенным пунктам в Ливане, сообщил источник
Израильская авиация нанесла удары по трем населенным пунктам на востоке Ливана