https://ria.ru/20240819/ucheniya-1966969231.html

Северный флот провел учения по освобождению от ДРГ порта Дудинка

Северный флот провел учения по освобождению от ДРГ порта Дудинка - РИА Новости, 19.08.2024

Северный флот провел учения по освобождению от ДРГ порта Дудинка

Моряки и пехотинцы Северного флота провели учения по освобождению морского порта Дудинка в Красноярском крае от диверсионно-разведывательной группы условного... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:21

2024-08-19T06:21

2024-08-19T10:38

арктика

дудинка

красноярский край

ка-27

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Моряки и пехотинцы Северного флота провели учения по освобождению морского порта Дудинка в Красноярском крае от диверсионно-разведывательной группы условного противника, сообщили в пресс-службе Северного флота. "Военные моряки и морские пехотинцы из состава отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи арктического похода, отработали действия по освобождению территории Дудинского морского порта, захваченного диверсионно-разведывательной группой условного противника", - говорится в сообщении. По легенде учений, ДРГ захватила порт и заминировала его объекты. Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота скрытно высадилось на территорию захваченного порта, разминировало объекты и освободило захваченное административное здание порта. "Затем североморцы выполнили высадку морского десанта на побережье реки Енисей и провели штурмовую операцию по освобождению стратегического объекта в Арктике – с воды, с воздуха и с земли", - уточнили в пресс-службе. В учениях применялся палубный вертолёт Ка-27, быстроходные лодки, а также артиллерия большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков". Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты и морского инженерного полка Северного флота во взаимодействии с экипажем большого десантного корабля "Александр Отраковский" высадили десант на берег. В частности, из твиндека (внутреннего пространства между палубами) корабля высадились гусеничный плавающий транспортёр, двухзвенный вездеход на гусеничном ходу и самоходная реактивная установка разминирования. "Все задачи тренировки были выполнены в полном объёме, личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм", - подчеркнули в пресс-службе. В ходе арктических походов, осуществляемых на постоянной основе, военнослужащие Северного флота отрабатывают задачи по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике, обороне континентальных и островных территорий, стратегически важных объектов, противодействию незаконным вооруженным формированиям.

https://ria.ru/20240816/ucheniya-1966671914.html

https://ria.ru/20240810/korabli-1965331600.html

https://ria.ru/20240806/tof-1964305341.html

арктика

дудинка

красноярский край

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арктика, дудинка, красноярский край, ка-27