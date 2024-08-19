https://ria.ru/20240819/turizm-1967099178.html

Путин и Алиев оценили важность расширения турпотоков

Путин и Алиев оценили важность расширения турпотоков - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев оценили важность расширения турпотоков

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили важность расширения туристических и транзитных потоков, текст совместного... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:29

2024-08-19T15:29

2024-08-19T15:29

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

в мире

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967091238_0:0:1874:1054_1920x0_80_0_0_3a3ca099dde0aa69a57059a5d06bd3f5.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили важность расширения туристических и транзитных потоков, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Главы государств подчеркнули важность дальнейшего укрепления двусторонней промышленной и сельскохозяйственной кооперации, расширения туристических и транзитных потоков, в том числе путем развития воздушного сообщения, а также железнодорожных и мультимодальных грузовых перевозок и инфраструктуры на маршруте МТК "Север – Юг", — говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, в мире