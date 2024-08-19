https://ria.ru/20240819/turizm-1967099178.html
Путин и Алиев оценили важность расширения турпотоков
Путин и Алиев оценили важность расширения турпотоков - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев оценили важность расширения турпотоков
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили важность расширения туристических и транзитных потоков, текст совместного... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:29
2024-08-19T15:29
2024-08-19T15:29
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили важность расширения туристических и транзитных потоков, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Главы государств подчеркнули важность дальнейшего укрепления двусторонней промышленной и сельскохозяйственной кооперации, расширения туристических и транзитных потоков, в том числе путем развития воздушного сообщения, а также железнодорожных и мультимодальных грузовых перевозок и инфраструктуры на маршруте МТК "Север – Юг", — говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире, Туризм
Путин и Алиев оценили важность расширения турпотоков
Путин и Алиев отметили важность расширения туристических и транзитных потоков