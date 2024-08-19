https://ria.ru/20240819/tseremoniya-1967087698.html
Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов
Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов
Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:57
2024-08-19T14:57
2024-08-19T15:00
владимир путин
баку
азербайджан
каспийское море
ильхам алиев
в мире
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам состоявшихся переговоров, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. Переговоры в узком и расширенном составе прошли в резиденции "Загульба". Дворец является официальной резиденцией президента Азербайджана. Он находится в одноименном поселке в 40 километрах от Баку на берегу Каспийского моря. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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владимир путин, баку, азербайджан, каспийское море, ильхам алиев, в мире
Владимир Путин, Баку, Азербайджан, Каспийское море, Ильхам Алиев, В мире
Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов
Путин и Алиев поучаствовали в церемонии подписания документов по итогам встречи