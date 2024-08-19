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"Хезболла" нанесла удар по логистическому штабу северной группировки ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.08.2024
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09:42 19.08.2024 (обновлено: 11:09 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/tsakhal-1966984310.html
"Хезболла" нанесла удар по логистическому штабу северной группировки ЦАХАЛ
"Хезболла" нанесла удар по логистическому штабу северной группировки ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.08.2024
"Хезболла" нанесла удар по логистическому штабу северной группировки ЦАХАЛ
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками логистический штаб северной группировки войск армии Израиля в районе города Акко в 16 километрах... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:42
2024-08-19T11:09
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками логистический штаб северной группировки войск армии Израиля в районе города Акко в 16 километрах от границы, сообщила в понедельник пресс-служба шиитского движения."Синхронизированный удар с применением пикирующих беспилотников (камикадзе) нанесли бойцы исламского сопротивления по логистическому штабу северной группировки войск и штабу западной бригады "300"", - говорится в заявлении.По данным пресс-службы, атакованы места расположения солдат и офицеров, нанесено прямое поражение.В пресс-службе отметили, что логистической штаб северной группировки войск расположен северней города Акко в 16,5 километра от границы.
https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939819583.html
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израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" нанесла удар по логистическому штабу северной группировки ЦАХАЛ

"Хезболлах" атаковала беспилотниками штаб северной группировки войск Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками логистический штаб северной группировки войск армии Израиля в районе города Акко в 16 километрах от границы, сообщила в понедельник пресс-служба шиитского движения.
«
"Синхронизированный удар с применением пикирующих беспилотников (камикадзе) нанесли бойцы исламского сопротивления по логистическому штабу северной группировки войск и штабу западной бригады "300"", - говорится в заявлении.
По данным пресс-службы, атакованы места расположения солдат и офицеров, нанесено прямое поражение.
В пресс-службе отметили, что логистической штаб северной группировки войск расположен северней города Акко в 16,5 километра от границы.
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ИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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