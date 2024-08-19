https://ria.ru/20240819/tsakhal-1966984310.html

"Хезболла" нанесла удар по логистическому штабу северной группировки ЦАХАЛ

"Хезболла" нанесла удар по логистическому штабу северной группировки ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.08.2024

"Хезболла" нанесла удар по логистическому штабу северной группировки ЦАХАЛ

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками логистический штаб северной группировки войск армии Израиля в районе города Акко в 16 километрах... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:42

2024-08-19T09:42

2024-08-19T11:09

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901997850_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_32bc6efd8d454a225056a652e5dc889c.jpg

БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали беспилотниками логистический штаб северной группировки войск армии Израиля в районе города Акко в 16 километрах от границы, сообщила в понедельник пресс-служба шиитского движения."Синхронизированный удар с применением пикирующих беспилотников (камикадзе) нанесли бойцы исламского сопротивления по логистическому штабу северной группировки войск и штабу западной бригады "300"", - говорится в заявлении.По данным пресс-службы, атакованы места расположения солдат и офицеров, нанесено прямое поражение.В пресс-службе отметили, что логистической штаб северной группировки войск расположен северней города Акко в 16,5 километра от границы.

https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939819583.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году