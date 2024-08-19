https://ria.ru/20240819/transformator-1966971251.html

В Кузбассе задержали движение поездов из-за возгорания трансформатора

В Кузбассе задержали движение поездов из-за возгорания трансформатора - РИА Новости, 19.08.2024

В Кузбассе задержали движение поездов из-за возгорания трансформатора

Движение поездов на 2 часа задержали в Кузбассе из-за возгорания трансформатора в районе станции Мариинск, без света остались несколько районов города,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T07:03

2024-08-19T07:03

2024-08-19T12:58

мариинск

кемеровская область

западно-сибирская транспортная прокуратура

красноярская железная дорога

происшествия

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КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Движение поездов на 2 часа задержали в Кузбассе из-за возгорания трансформатора в районе станции Мариинск, без света остались несколько районов города, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Восемнадцатого августа 2024 в 23 часа местного времени (19.00 мск) в районе станции Мариинск Красноярской железной дороги произошло возгорание силового трансформатора тяговой подстанции. В результате допущено отключение электроснабжения участка железнодорожного пути от станции Мариинск до станции Аверьяновка, а также районов города Мариинска Кемеровской области – Кузбасса", – говорится в сообщении. Уточняется, что предварительной причиной возгорания стала техническая неисправность оборудования тяговой подстанции. "Возгорание ликвидировано силами пожарного поезда, электроснабжение 19.08.2024 восстановлено, задержки в движении поездов составили в пределах 2 часов. Ачинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения федерального законодательства при эксплуатации объектов энергетики железнодорожного транспорта", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240714/ukraina-1959625300.html

https://ria.ru/20231126/pozhar-1911994605.html

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мариинск, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога, происшествия