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В Кузбассе задержали движение поездов из-за возгорания трансформатора - РИА Новости, 19.08.2024
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07:03 19.08.2024 (обновлено: 12:58 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/transformator-1966971251.html
В Кузбассе задержали движение поездов из-за возгорания трансформатора
В Кузбассе задержали движение поездов из-за возгорания трансформатора - РИА Новости, 19.08.2024
В Кузбассе задержали движение поездов из-за возгорания трансформатора
Движение поездов на 2 часа задержали в Кузбассе из-за возгорания трансформатора в районе станции Мариинск, без света остались несколько районов города,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:03
2024-08-19T12:58
мариинск
кемеровская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
красноярская железная дорога
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Движение поездов на 2 часа задержали в Кузбассе из-за возгорания трансформатора в районе станции Мариинск, без света остались несколько районов города, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Восемнадцатого августа 2024 в 23 часа местного времени (19.00 мск) в районе станции Мариинск Красноярской железной дороги произошло возгорание силового трансформатора тяговой подстанции. В результате допущено отключение электроснабжения участка железнодорожного пути от станции Мариинск до станции Аверьяновка, а также районов города Мариинска Кемеровской области – Кузбасса", – говорится в сообщении. Уточняется, что предварительной причиной возгорания стала техническая неисправность оборудования тяговой подстанции. "Возгорание ликвидировано силами пожарного поезда, электроснабжение 19.08.2024 восстановлено, задержки в движении поездов составили в пределах 2 часов. Ачинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения федерального законодательства при эксплуатации объектов энергетики железнодорожного транспорта", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20240714/ukraina-1959625300.html
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мариинск, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога, происшествия
Мариинск, Кемеровская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Красноярская железная дорога, Происшествия
В Кузбассе задержали движение поездов из-за возгорания трансформатора

В Кузбассе задержали движение поездов из-за возгорания трансформатора

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramМесто возгорания трансформатора в районе станции Мариинск на Красноярской железной дороге. 19 августа 2024
Место возгорания трансформатора в районе станции Мариинск на Красноярской железной дороге. 19 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Место возгорания трансформатора в районе станции Мариинск на Красноярской железной дороге. 19 августа 2024
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КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Движение поездов на 2 часа задержали в Кузбассе из-за возгорания трансформатора в районе станции Мариинск, без света остались несколько районов города, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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"Восемнадцатого августа 2024 в 23 часа местного времени (19.00 мск) в районе станции Мариинск Красноярской железной дороги произошло возгорание силового трансформатора тяговой подстанции. В результате допущено отключение электроснабжения участка железнодорожного пути от станции Мариинск до станции Аверьяновка, а также районов города Мариинска Кемеровской области – Кузбасса", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что предварительной причиной возгорания стала техническая неисправность оборудования тяговой подстанции.
"Возгорание ликвидировано силами пожарного поезда, электроснабжение 19.08.2024 восстановлено, задержки в движении поездов составили в пределах 2 часов. Ачинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения федерального законодательства при эксплуатации объектов энергетики железнодорожного транспорта", – сообщает ведомство.
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МариинскКемеровская областьЗападно-Сибирская транспортная прокуратураКрасноярская железная дорогаПроисшествия
 
 
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