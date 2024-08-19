Турецкий политик назвал цель покушения на Трампа
Турецкий политик Гектюрк связал покушение на Трампа с конфликтом на Украине
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Целью покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа было продление конфликта на Украине, республиканцам послали сообщение о невозможности "умеренного подхода" к России, заявил РИА Новости турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.
Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, ещё двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
"Сейчас, в 2024 году, возможно, будет проложен путь к окончанию войны (на Украине – ред.). Конечно, мы не можем говорить об этом с уверенностью, но решающее значение будут иметь выборы в США в ноябре. После покушения на Трампа республиканцам тоже было послано сообщение. Это послание звучало так: "Мы покушаемся на вашу жизнь в ответ на возможный умеренный подход к России". В этом процессе мы видим усиление угроз со стороны американского "глубинного государства". Таким образом, это может "продлить жизнь" войне. С внутренней точки зрения, возможность для киевского режима продолжать эту войну, опираясь на собственные силы, полностью исчезла. Как долго США и НАТО, то есть основные элиты, разжигающие войну, будут продолжать ее? Вот вопрос, который необходимо задать", - заявил Гёктюрк.
Политик отметил, что украинцы выстраиваются в очередь, чтобы покинуть страну. "Их молодых людей насильно призывают в армию. И материальные, и моральные ресурсы для всего этого предоставляются не изнутри страны, а НАТО и США. Война, поддерживаемая Соединенными Штатами, - это не справедливая война", - подчеркнул он.
После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.