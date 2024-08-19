https://ria.ru/20240819/tramp--1967202930.html

Букмекеры спрогнозировали, что Трамп проиграет выборы

Букмекеры спрогнозировали, что Трамп проиграет выборы - РИА Новости, 19.08.2024

Букмекеры спрогнозировали, что Трамп проиграет выборы

Букмекеры прогнозируют, что экс-президент и кандидат-республиканец Дональд Трамп победит в четырех из семи колеблющихся штатов, но проиграет выборы с... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:17

2024-08-19T23:17

2024-08-19T23:17

выборы президента сша — 2024

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мичиган

сша

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Букмекеры прогнозируют, что экс-президент и кандидат-республиканец Дональд Трамп победит в четырех из семи колеблющихся штатов, но проиграет выборы с минимальным отрывом, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов ни от Республиканской, ни от Демократической партии, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году таковыми штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. По информации сервиса, Трамп получает расположение букмекеров в четырех колеблющихся штатах. В Джорджии и Северной Каролине его шанс на победу оценивается в 56%, в Неваде - в 53%. В Аризоне Трамп при этом имеет шанс немногим более 50% с минимальным отрывом от оппонента-демократа Камалы Харрис. В то же время вице-президент Харрис на сегодняшний день опережает Трампа в трех из упомянутых штатов. Ее шанс на победу в Мичигане, по оценкам букмекеров, составляет 64%, в Висконсине - 58%, в Пенсильвании - 55%. При условии корректности оценок букмекеров, Харрис теоретически победит на выборах, получив 270 голосов выборщиков против 268 у Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240814/opros-1966172302.html

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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, висконсин, мичиган, сша, в мире, камала харрис