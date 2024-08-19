Рейтинг@Mail.ru
Букмекеры спрогнозировали, что Трамп проиграет выборы - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/tramp--1967202930.html
Букмекеры спрогнозировали, что Трамп проиграет выборы
Букмекеры спрогнозировали, что Трамп проиграет выборы - РИА Новости, 19.08.2024
Букмекеры спрогнозировали, что Трамп проиграет выборы
Букмекеры прогнозируют, что экс-президент и кандидат-республиканец Дональд Трамп победит в четырех из семи колеблющихся штатов, но проиграет выборы с... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T23:17
2024-08-19T23:17
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
висконсин
мичиган
сша
в мире
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76ea339f02ebf4b05abb5905067190c0.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Букмекеры прогнозируют, что экс-президент и кандидат-республиканец Дональд Трамп победит в четырех из семи колеблющихся штатов, но проиграет выборы с минимальным отрывом, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов ни от Республиканской, ни от Демократической партии, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году таковыми штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. По информации сервиса, Трамп получает расположение букмекеров в четырех колеблющихся штатах. В Джорджии и Северной Каролине его шанс на победу оценивается в 56%, в Неваде - в 53%. В Аризоне Трамп при этом имеет шанс немногим более 50% с минимальным отрывом от оппонента-демократа Камалы Харрис. В то же время вице-президент Харрис на сегодняшний день опережает Трампа в трех из упомянутых штатов. Ее шанс на победу в Мичигане, по оценкам букмекеров, составляет 64%, в Висконсине - 58%, в Пенсильвании - 55%. При условии корректности оценок букмекеров, Харрис теоретически победит на выборах, получив 270 голосов выборщиков против 268 у Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240814/opros-1966172302.html
https://ria.ru/20240813/fbr-1965827824.html
висконсин
мичиган
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599513_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d4138fbeb63bff22aa48a7e06c0853e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента сша — 2024, дональд трамп, висконсин, мичиган, сша, в мире, камала харрис
Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Висконсин, Мичиган, США, В мире, Камала Харрис
Букмекеры спрогнозировали, что Трамп проиграет выборы

Polymarket: Трамп победит в 4 колеблющихся штатах, но проиграет выборы

© AP Photo / Seth WenigДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Букмекеры прогнозируют, что экс-президент и кандидат-республиканец Дональд Трамп победит в четырех из семи колеблющихся штатов, но проиграет выборы с минимальным отрывом, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов ни от Республиканской, ни от Демократической партии, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году таковыми штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Опрос: американцы больше верят в победу Трампа на выборах президента
14 августа, 15:22
По информации сервиса, Трамп получает расположение букмекеров в четырех колеблющихся штатах. В Джорджии и Северной Каролине его шанс на победу оценивается в 56%, в Неваде - в 53%. В Аризоне Трамп при этом имеет шанс немногим более 50% с минимальным отрывом от оппонента-демократа Камалы Харрис.
В то же время вице-президент Харрис на сегодняшний день опережает Трампа в трех из упомянутых штатов. Ее шанс на победу в Мичигане, по оценкам букмекеров, составляет 64%, в Висконсине - 58%, в Пенсильвании - 55%.
При условии корректности оценок букмекеров, Харрис теоретически победит на выборах, получив 270 голосов выборщиков против 268 у Трампа.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Сотрудники ФБР и полиции США - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
ФБР рассказали СМИ, как хакеры смогли атаковать штаб Трампа
13 августа, 02:17
 
Выборы президента США — 2024Дональд ТрампВисконсинМичиганСШАВ миреКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала