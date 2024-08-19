Букмекеры спрогнозировали, что Трамп проиграет выборы
Polymarket: Трамп победит в 4 колеблющихся штатах, но проиграет выборы
© AP Photo / Seth WenigДональд Трамп
© AP Photo / Seth Wenig
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Букмекеры прогнозируют, что экс-президент и кандидат-республиканец Дональд Трамп победит в четырех из семи колеблющихся штатов, но проиграет выборы с минимальным отрывом, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов ни от Республиканской, ни от Демократической партии, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году таковыми штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
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По информации сервиса, Трамп получает расположение букмекеров в четырех колеблющихся штатах. В Джорджии и Северной Каролине его шанс на победу оценивается в 56%, в Неваде - в 53%. В Аризоне Трамп при этом имеет шанс немногим более 50% с минимальным отрывом от оппонента-демократа Камалы Харрис.
В то же время вице-президент Харрис на сегодняшний день опережает Трампа в трех из упомянутых штатов. Ее шанс на победу в Мичигане, по оценкам букмекеров, составляет 64%, в Висконсине - 58%, в Пенсильвании - 55%.
При условии корректности оценок букмекеров, Харрис теоретически победит на выборах, получив 270 голосов выборщиков против 268 у Трампа.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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