https://ria.ru/20240819/tpp-1967088380.html
В ТПП предложили уравнять онлайн и офлайн-торговлю в части возврата товаров
В ТПП предложили уравнять онлайн и офлайн-торговлю в части возврата товаров - РИА Новости, 19.08.2024
В ТПП предложили уравнять онлайн и офлайн-торговлю в части возврата товаров
Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ выступает за уравнивание онлайн и офлайн-торговли в части возврата ряда категорий товаров, в РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:59
2024-08-19T14:59
2024-08-19T14:59
общество
алексей федоров
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ выступает за уравнивание онлайн и офлайн-торговли в части возврата ряда категорий товаров, в первую очередь - предметов личной гигиены. Письмо с предложением изменить законодательство было направлено начальнику управления Роспотребнадзора Олегу Прусакову, сообщил РИА Новости председатель совета Алексей Федоров. Речь идет о том, чтобы распространить перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену в офлайн-торговле, на электронную торговлю. То есть необходимо "приравнять онлайн к офлайну", указывает Федоров. "Например, молодой человек заказал девушке цветы через интернет. Она получила. Не понравились. Имеет право сдать назад, и молодой человек получит деньги. Или, можно сдать линзы для глаз. Попользоваться и сдать. Закон это прямо позволяет", - сказал Федоров, ссылаясь на закон от 1992 года "О защите прав потребителей", который дает покупателю такую возможность при покупках онлайн. "Поносил неделю линзы и сдал. "Не подошли", если куплены через интернет. Или купить шампунь, дорогой. Вылить себе в банку, а во флакон залить воду с мылом и сдать назад", - объясняет Федоров. Помимо этого, по его словам, можно также сдать обратно использованный шприц, пластырь, градусник или тонометр, а также средства гигиены полости рта и товары по уходу за детьми. "В офлайне так делать нельзя. Члены совета просят приравнять онлайн к офлайну. Потому что сейчас полностью стерлась между ними разница", - указал Федоров, отмечая, что речь идет о таких маркетплейсах, как Ozon и Wildberries. "Необходимо отметить, что указанное предложение продиктовано тем, что такие категории товаров, как товары личной гигиены, нижнее белье, медицинские препараты и прочие "чувствительные" категории невозможно вернуть в продажу в силу их прямого воздействия на здоровье и тело человека. Подобные изменения положительно повлияют на все субъекты правоотношений дистанционной торговли, а самое главное - оградят потребителя от повторно поступивших в оборот товаров, бывших в употреблении", - говорится в копии письма, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20240520/katyrin-1947242148.html
https://ria.ru/20231111/roskachestvo-1908812793.html
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общество, алексей федоров
Общество, Алексей Федоров
В ТПП предложили уравнять онлайн и офлайн-торговлю в части возврата товаров
ТПП предлагает уравнять онлайн и офлайн-торговлю в части возврата ряда товаров
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ выступает за уравнивание онлайн и офлайн-торговли в части возврата ряда категорий товаров, в первую очередь - предметов личной гигиены. Письмо с предложением изменить законодательство было направлено начальнику управления Роспотребнадзора Олегу Прусакову, сообщил РИА Новости председатель совета Алексей Федоров.
Речь идет о том, чтобы распространить перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену в офлайн-торговле, на электронную торговлю. То есть необходимо "приравнять онлайн к офлайну", указывает Федоров.
"Например, молодой человек заказал девушке цветы через интернет. Она получила. Не понравились. Имеет право сдать назад, и молодой человек получит деньги. Или, можно сдать линзы для глаз. Попользоваться и сдать. Закон это прямо позволяет", - сказал Федоров, ссылаясь на закон от 1992 года "О защите прав потребителей", который дает покупателю такую возможность при покупках онлайн.
"Поносил неделю линзы и сдал. "Не подошли", если куплены через интернет. Или купить шампунь, дорогой. Вылить себе в банку, а во флакон залить воду с мылом и сдать назад", - объясняет Федоров.
Помимо этого, по его словам, можно также сдать обратно использованный шприц, пластырь, градусник или тонометр, а также средства гигиены полости рта и товары по уходу за детьми. "В офлайне так делать нельзя. Члены совета просят приравнять онлайн к офлайну. Потому что сейчас полностью стерлась между ними разница", - указал Федоров, отмечая, что речь идет о таких маркетплейсах, как Ozon и Wildberries.
"Необходимо отметить, что указанное предложение продиктовано тем, что такие категории товаров, как товары личной гигиены, нижнее белье, медицинские препараты и прочие "чувствительные" категории невозможно вернуть в продажу в силу их прямого воздействия на здоровье и тело человека. Подобные изменения положительно повлияют на все субъекты правоотношений дистанционной торговли, а самое главное - оградят потребителя от повторно поступивших в оборот товаров, бывших в употреблении", - говорится в копии письма, имеющейся в распоряжении РИА Новости.