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Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2024
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12:33 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/torgovlya-1967037958.html
Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном
Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2024
Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном
Текущий показатель товарооборота между Россией и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу возможностей двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:33
2024-08-19T12:33
экономика
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Текущий показатель товарооборота между Россией и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу возможностей двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане. "Торгово-экономические связи развиваются успешно. Я согласен с Вами, Вы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда с небольшим - это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - сказал Путин.
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экономика, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
Экономика, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном

Путин: товарооборот с Азербайджаном пока не соответствует возможностям стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Текущий показатель товарооборота между Россией и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу возможностей двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане.
"Торгово-экономические связи развиваются успешно. Я согласен с Вами, Вы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда с небольшим - это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - сказал Путин.
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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ЭкономикаРоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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