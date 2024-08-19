https://ria.ru/20240819/torgovlya-1967037958.html
Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном
Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2024
Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном
Текущий показатель товарооборота между Россией и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу возможностей двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:33
2024-08-19T12:33
2024-08-19T12:33
экономика
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Текущий показатель товарооборота между Россией и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу возможностей двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане. "Торгово-экономические связи развиваются успешно. Я согласен с Вами, Вы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда с небольшим - это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
Экономика, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном
Путин: товарооборот с Азербайджаном пока не соответствует возможностям стран
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Текущий показатель товарооборота между Россией и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу возможностей двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев
в понедельник проводят переговоры в Азербайджане.
"Торгово-экономические связи развиваются успешно. Я согласен с Вами, Вы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда с небольшим - это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - сказал Путин.