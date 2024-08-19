https://ria.ru/20240819/torgovlya-1967037958.html

Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном

Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2024

Путин оценил товарооборот между Россией и Азербайджаном

Текущий показатель товарооборота между Россией и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу возможностей двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:33

2024-08-19T12:33

2024-08-19T12:33

экономика

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967046225_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_5be143db1e90f2aaab6a7634ee478d37.jpg

БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Текущий показатель товарооборота между Россией и Азербайджаном пока не соответствует потенциалу возможностей двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане. "Торгово-экономические связи развиваются успешно. Я согласен с Вами, Вы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что четыре миллиарда с небольшим - это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев