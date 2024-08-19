https://ria.ru/20240819/telo-1967192314.html
В новой Москве в частном доме нашли тело мужчины
В новой Москве в частном доме нашли тело мужчины - РИА Новости, 20.08.2024
В новой Москве в частном доме нашли тело мужчины
Мужчину, предположительно, убили в частном доме в новой Москве, оттуда же госпитализирована женщина, следователи начали проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-19T21:17
2024-08-19T21:17
2024-08-20T00:02
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мужчину, предположительно, убили в частном доме в новой Москве, оттуда же госпитализирована женщина, следователи начали проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.По данным следствия, 19 августа в частном доме в деревне Ярцево в новой Москве обнаружен мужчина с признаками насильственной смерти. Также в больницу с различными ранениями доставлена женщина.Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.Возбуждено уголовное дело по факту нападения на семейную пару в новой Москве, сообщает ГСУСК России по Москве."Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что неустановленное на данный момент лицо нанесло потерпевшим, предположительно, топором множественные удары по телу и голове.
https://ria.ru/20240819/telo-1966980596.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, происшествия, новомосковский административный округ
Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Россия, Происшествия, Новомосковский административный округ
В новой Москве в частном доме нашли тело мужчины
В новой Москве в частном доме нашли тело мужчины, госпитализирована женщина
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мужчину, предположительно, убили в частном доме в новой Москве, оттуда же госпитализирована женщина, следователи начали проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, 19 августа в частном доме в деревне Ярцево в новой Москве обнаружен мужчина с признаками насильственной смерти. Также в больницу с различными ранениями доставлена женщина.
Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на семейную пару в новой Москве, сообщает ГСУСК России по Москве.
"Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам
Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что неустановленное на данный момент лицо нанесло потерпевшим, предположительно, топором множественные удары по телу и голове.