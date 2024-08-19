https://ria.ru/20240819/telo-1966980596.html

В Москве-реке нашли тело мужчины

В Москве-реке нашли тело мужчины - РИА Новости, 19.08.2024

В Москве-реке нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли в Москве-реке недалеко от "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:13

2024-08-19T09:13

2024-08-19T09:13

происшествия

москва

москва-река

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке недалеко от "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Утром в понедельник в Москве-реке на набережной Тараса Шевченко было обнаружено тело мужчины", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства смерти выясняются.

https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, москва-река