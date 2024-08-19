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В Москве-реке нашли тело мужчины - РИА Новости, 19.08.2024
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09:13 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/telo-1966980596.html
В Москве-реке нашли тело мужчины
В Москве-реке нашли тело мужчины - РИА Новости, 19.08.2024
В Москве-реке нашли тело мужчины
Тело мужчины нашли в Москве-реке недалеко от "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:13
2024-08-19T09:13
происшествия
москва
москва-река
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке недалеко от "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Утром в понедельник в Москве-реке на набережной Тараса Шевченко было обнаружено тело мужчины", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства смерти выясняются.
https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html
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происшествия, москва, москва-река
Происшествия, Москва, Москва-река
В Москве-реке нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли в Москве-реке недалеко от "Москва-Сити"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке недалеко от "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Утром в понедельник в Москве-реке на набережной Тараса Шевченко было обнаружено тело мужчины", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства смерти выясняются.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром
7 августа, 13:42
 
ПроисшествияМоскваМосква-река
 
 
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