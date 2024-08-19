https://ria.ru/20240819/telo-1966980596.html
В Москве-реке нашли тело мужчины
В Москве-реке нашли тело мужчины - РИА Новости, 19.08.2024
В Москве-реке нашли тело мужчины
Тело мужчины нашли в Москве-реке недалеко от "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:13
2024-08-19T09:13
2024-08-19T09:13
происшествия
москва
москва-река
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке недалеко от "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Утром в понедельник в Москве-реке на набережной Тараса Шевченко было обнаружено тело мужчины", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства смерти выясняются.
https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, москва-река
Происшествия, Москва, Москва-река
В Москве-реке нашли тело мужчины
Тело мужчины нашли в Москве-реке недалеко от "Москва-Сити"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке недалеко от "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Утром в понедельник в Москве-реке на набережной Тараса Шевченко было обнаружено тело мужчины", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства смерти выясняются.