https://ria.ru/20240819/tekhnika-1967184022.html

Кубанцы на праздновании Дня станицы собрали средства на технику в зону СВО

Кубанцы на праздновании Дня станицы собрали средства на технику в зону СВО - РИА Новости, 19.08.2024

Кубанцы на праздновании Дня станицы собрали средства на технику в зону СВО

Жители станицы Роговская в Тимашевском районе собрали более 150 тысяч рублей во время празднования Дня рождения своей станицы, деньги пойдут на закупку военной... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:14

2024-08-19T20:14

2024-08-19T20:14

надежные люди

тимашевский район

запорожская область

донецкая народная республика

общество

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КРАСНОДАР, 19 авг – РИА Новости. Жители станицы Роговская в Тимашевском районе собрали более 150 тысяч рублей во время празднования Дня рождения своей станицы, деньги пойдут на закупку военной техники в Запорожскую область, а также Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил РИА Новости один из организаторов сбора Сергей Олейник. По словам главы Тимашевского района Андрея Палия, жители станицы Роговская собрали более 150 тысяч рублей во время празднования Дня рождения своей станицы. Он добавил, что все деньги будут направлены в помощь землякам-роговчанам, участвующим в специальной военной операции. "Заявок очень много, повезем сборный груз: подавители дронов, радиостанции, генераторы, кабели и усилители сигнала дронов. Направления – Запорожская область, а также Луганская и Донецкая Народные республики", - сказал Олейник, добавив, что он самостоятельно доставит грузы на новые территории. Собеседник агентства добавил, что в Роговской также действует акция "соточка", в рамках которой каждый понедельник станичники отправляют минимум по сто рублей на нужды спецоперации. Кубанской станице Роговская исполнилось 17 августа 230 лет, её население составляет около 10 тысяч человек, рассказала РИА Новости еще один организатор сбора средств в зону спецоперации Ирина Наделяева.

https://ria.ru/20240819/pomosch-1967153618.html

тимашевский район

запорожская область

донецкая народная республика

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тимашевский район, запорожская область, донецкая народная республика, общество