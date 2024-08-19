https://ria.ru/20240819/tatarstan-1967085652.html

Пожилые жители Курской области прибыли в соцучреждения Татарстана

Пожилые жители Курской области прибыли в соцучреждения Татарстана - РИА Новости, 19.08.2024

Пожилые жители Курской области прибыли в соцучреждения Татарстана

Пожилые жители Курской области разместились в учреждениях социального обслуживания Лениногорского и Нурлатского районов Татарстана, сообщает министерство труда, РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:51

2024-08-19T14:51

2024-08-19T14:51

республика татарстан

курская область

нурлатский район

валерий герасимов

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КАЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Пожилые жители Курской области разместились в учреждениях социального обслуживания Лениногорского и Нурлатского районов Татарстана, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики. По информации ГУМЧС России по Татарстану, пожилые граждане, большей частью маломобильные, прибыли специальным железнодорожным составом в Самару, а затем в сопровождении медиков и работников соцзащиты их на автобусах доставили в Татарстан. "Жителей домов-интернатов Курской области тепло встретили в учреждениях социального обслуживания Лениногорского и Нурлатского районов Республики Татарстан. Сейчас рядом с пожилыми людьми специалисты социальной и других отраслей", - говорится в сообщении. Вынужденные покинуть Курскую область пожилые люди, как отмечается, будут получать всю необходимую помощь и социальные услуги. Планируется, что сегодня Лениногорский и Нурлатский дома-интернаты для престарелых и инвалидов посетят министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова и главы районов. Они пообщаются с пожилыми людьми, узнают об их потребностях. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/pomosch-1966389536.html

https://ria.ru/20240814/tatarstan-1966174573.html

курская область

нурлатский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, нурлатский район, валерий герасимов