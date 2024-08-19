https://ria.ru/20240819/taksi-1967144253.html

СМИ: России грозит дефицит таксистов

СМИ: России грозит дефицит таксистов - РИА Новости, 20.08.2024

СМИ: России грозит дефицит таксистов

Три четверти российских таксистов могут лишится работы с сентября в связи с невыполнением новых требований правительства, пишет "Известия" со ссылкой на письмо... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-19T17:33

2024-08-19T17:33

2024-08-20T04:44

общество

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Три четверти российских таксистов могут лишится работы с сентября в связи с невыполнением новых требований правительства, пишет "Известия" со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" к премьер-министру Михаилу Мишустину."Большая часть таксистов — 75% — не выполнила новые требования для работы с 1 сентября", — говорится в публикации.К этому сроку водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Но для этого они должны получить разрешение на работу в такси, подчеркнули авторы.Как отметило издание, четверть водителей, имеющих соответствующее разрешение, приходится, в основном, на Москву.Согласно информации газеты, "Цифровой мир" выступил с просьбой к правительству отложить дату вступления новых требований в силу.

https://ria.ru/20240712/taksi-1959259856.html

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общество, москва, михаил мишустин