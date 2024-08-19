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СМИ: России грозит дефицит таксистов - РИА Новости, 20.08.2024
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17:33 19.08.2024 (обновлено: 04:44 20.08.2024)
https://ria.ru/20240819/taksi-1967144253.html
СМИ: России грозит дефицит таксистов
СМИ: России грозит дефицит таксистов - РИА Новости, 20.08.2024
СМИ: России грозит дефицит таксистов
Три четверти российских таксистов могут лишится работы с сентября в связи с невыполнением новых требований правительства, пишет "Известия" со ссылкой на письмо... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-19T17:33
2024-08-20T04:44
общество
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Три четверти российских таксистов могут лишится работы с сентября в связи с невыполнением новых требований правительства, пишет "Известия" со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" к премьер-министру Михаилу Мишустину."Большая часть таксистов — 75% — не выполнила новые требования для работы с 1 сентября", — говорится в публикации.К этому сроку водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Но для этого они должны получить разрешение на работу в такси, подчеркнули авторы.Как отметило издание, четверть водителей, имеющих соответствующее разрешение, приходится, в основном, на Москву.Согласно информации газеты, "Цифровой мир" выступил с просьбой к правительству отложить дату вступления новых требований в силу.
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общество, москва, михаил мишустин
Общество, Москва, Михаил Мишустин
СМИ: России грозит дефицит таксистов

"Известия": с первого сентября регионам России грозит дефицит таксистов на рынке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТакси в Москве
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Три четверти российских таксистов могут лишится работы с сентября в связи с невыполнением новых требований правительства, пишет "Известия" со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" к премьер-министру Михаилу Мишустину.
«
"Большая часть таксистов — 75% — не выполнила новые требования для работы с 1 сентября", — говорится в публикации.
К этому сроку водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Но для этого они должны получить разрешение на работу в такси, подчеркнули авторы.
Как отметило издание, четверть водителей, имеющих соответствующее разрешение, приходится, в основном, на Москву.
Согласно информации газеты, "Цифровой мир" выступил с просьбой к правительству отложить дату вступления новых требований в силу.
Такси - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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ОбществоМоскваМихаил Мишустин
 
 
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